Simán verte a sereghajtót a Diamant

Simán, 3–0-ra győzte le az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata a vendég Hungast Haladás együttesét a női röplabda Extraliga kilencedik fordulójában.

A sereghajtó Hungast-Haladás együttesét látta vendégül az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga kilencedik fordulójában. Óriási volt a meccs előtt a szakadék a két fél között a tabellán, hiszen a somogyiak huszonegy pontot gyűjtettek és a második helyen álltak, a vendégek pedig két egységgel az utolsó helyen szerénykedtek.

A szombathelyi együttesben feltűnt két ismerős arc is, hiszen Vacsi Evelin és Császár Norina Somogyból került kölcsönbe Lesizt Máté egyletéhez. A papírforma tehát sima Diamant-győzelmet ígért, de ebben a szezonban egyik egylet sem mehet biztosra, még hazai pályán sem. Fokozatosan lendült játékba a házigazda, ám amikor úgy igazán elkapta azt a bizonyos fonalat, akkor kijött a mérkőző felek közötti különbség.

Ennek ellenére is nagyon komolyan vették az összecsapást Tálasék: nem ismertek elveszett labdát és sorra vezették a tetszetős támadásaikat. A szombathelyiek mestere időkérésekkel próbálta felrázni csapatát, de hiába, fokozatosan nőtt a hátrányuk, a szettet pedig Szűcs jó szervái zárták le.

A második játszmára összeszedte magát a Haladás, a játék minden elemében feljavultak, s ha csak egy ponttal is, de náluk volt az előny. Egészen 10–10-ig, onnantól azonban újfent beindult a Diamant-henger, zsinórban hat pontot szereztek a kaposi lányok, s ezzel el is dőlt a szakaszgyőzelem sorsa.

A harmadik felvonás eleje is a Vas megyeieké volt, úgy tűnt, mintha egy kicsit belealudtak volna a mérkőzésbe Hegyiék. Djurics ásza és Klisura bombája után aztán helyre állt a világ, azaz az összecsapás rendje, hiszen 13–12-nél átvetette a vezetést Nedeljkovic-egylet.

A horvát Lorena Sipic osztott ki egy méretes blokkot a kubai Daymar Lescaynak, majd Péterit is betakarta, a szerb kiválóság, Sara Klisura pedig elemei erejű löketekkel kínálta meg az ellent, s máris jött Leiszt Máté időkérése. A rövid szünet után is az történt a pályán, amit a kaposváriak akartak, így megnyerték a harmadik szettet és ezzel együtt a mérkőzést is.

Győzelemmel búcsúzott tehát az idei évre hazai közönségétől az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata, ám a lányokra vár még kettő nagyon kemény ütközet idegenben. Ráadásul mindkétszer a bajnoki cím és a Magyar Kupa-győzelem legfőbb várományosának, a Fatum Nyíregyházának az otthonában lépnek pályára. Kedden 18 órakor a kupavisszavágó, majd pénteken 17 órakor a pontvadászat keretében csap össze a két egylet.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Hungast Haladás 3–0 (12, 15, 18)

Kaposvár Aréna. V.: Árpás K., Mezőffy.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Matics (7), Klisura (20), Djurics (9), Tálas (2), Szűcs (12), Sipic (6). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Horváth A. (1), Kalmár V. (-), Tóth J. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Másodedzők: Böcz Dávid és vajda Tamás.

Hungast Haladás: Csóka (-), Császár (10), Vacsi (5), Péteri (1), Wallner (7), Pickering (-). Csere: Zoltán, Lojen (liberók), Szendrődi (-), Lescay (4). Vezetőedző: Leiszt Máté. Másodedző: Tóth Dániel.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 2–2, 5–4, 10–6, 13–7, 16–11, 18–11, 20–12, 23–12.

2. játszma: 2–0, 3–3, 7–7, 9–9, 10, –10, 13–10, 16–11, 19–12, 21–13, 23–15.

3. játszma: 2–1, 3–5, 5–7, 7–7, 9–10, 10–12, 13–12, 16–14, 19–15, 21–17, 23–18.

A mérkőzést 400 néző követte a helyszínen.