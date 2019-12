Siófok: bemelegítettek az EHF kupára

Hozta a kötelezőt a Siófok, az MTK mindössze tizenhárom percig tudta tartani a lépést a vendégekkel. Kobetic hiányában Pena remek teljesítményt nyújtott, Szikora pedig ezúttal is válogatott formában védett.

Már az első félidőben lerendezte a találkozót a Siófok remek támadójátékával, amit jól mutat, hogy a kék-fehéreknek még nem kaptak ebben a szezonban ennyi gólt a nyitó játékrészben. Mindezt ráadásul a házi gólkirály, Kobetic hiányában produkálták a balatoniak, akiknél a világbajnoki ezüstérmes Pena és Böhme is öt-öt gólig jutott, míg a francia Aoustin, Niombla páros egyaránt háromszor volt eredményes ebben az első harminc percben. Nem csak ők remekeltek, hanem a kapuban Szikora, aki az első félidőt tizenegy védéssel zárta, amihez a fordulás után hozzátett még hatot! Mindezeknek köszönhetően tartott csak tizenhárom percig ez a bajnoki, akkor mutatott utoljára ugyanis döntetlen állást az eredményjelző…

A fordulás után két gyors góllal kezdtek a vendégek, így szinte azonnal tízre nőtt az előnyük a balatoniaknak és ez alá már nem is kerültek a házigazdák. Hogy nem lett nagyobb arányú a siófoki siker az annak is köszönhető, hogy Moen edző igyekezett minden játékosának lehetőséget biztosítani, így az utolsó tíz percben már „csak” három gólt értek el tanítványai, akinél a fordulás után támadásban Pena volt a legeredményesebb négy góllal, ami öt is lehetett volna, ám egy hetest elrontott, Tomori pedig háromig jutott. A balatoniak támadójátékának minőségét jól mutatja, hogy ebben a bajnokságban eddig ennél több gólt, harmincnyolcat csak Győrben kaptak Golovin edző tanítványai. Penát külön ki kell emelni, akitől szezoncsúcs ez a kilenc gól, négy volt tőle eddig a legtöbb, amit az Alba ellen szerzett.