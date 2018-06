Siófok: fiatalabb, agresszívebb, gyorsabb csapat kell

Megkezdte a munkát a legutóbbi szezonban a másodosztályú tagságát az utolsó fordulóban bebiztosító, tizenharmadik BFC Siófok, melynél Mihalecz István szakmai igazgató szerint a korábbinál fiatalabb, agresszívebb és gyorsabb csapat kialakítása a cél.

A kölcsönben érkezők közül Kovács Dávid, Szilágyi Zoltán is a csapatával, Vasassal kezdte meg a felkészülést, távozik Balázs Zsolt is – mondta Mihalecz István a siófokiak szakmai igazgatója.

Kovács és Szilágyi is két szezont játszott a Balatonnál, az előbbi az elsőben 24, a legutóbbiban viszont már csak 12 bajnokin szerepelt. Szilágyi 39 bajnokiján – egy piros mellett – három öngólt is jegyzett. Balázs pedig Zalaegerszegről érkezett a télen és hiába szerepelt tizenkétszer is, gólt nem tudott elérni.

– A lejárt szerződésű játékosok közül Berde István, Lázár Zsolt, Kozma István, Farkas Norbert és Futó Zsombor nem maradnak, sőt az említettek mellett még mindig várható egy-két távozás – folytatta Michalecz István, aki a kérdésünkre elmondta, hogy a télen igazolt Vólent Roland is távozik. A támadó hat góljával nagy szerepet játszott a bennmaradás kiharcolásában, ám a következő szezonban már Gyirmóton futballozik.

Futó öt év után távozik, sérülése miatt a legutóbbi két szezonban 12 bajnoki jutott neki, így összesen „csak” 70 találkozón szerepelt siófoki színekben, melyekben hét gólt szerzett. Bede és Kozma távozása nem meglepő, hisz az előbbi az elmúlt szezonban tizenegyszer, utóbbi kilencszer lépett pályára. Farkas is csak epizódszerepet kapott tavasszal, hét meccsen 426 percet, Lázár még ennyit se, hat bajnokin mindössze 195-öt.

– Az érkezőkről még nem beszélhetek, annyit azonban elmondhatok, hogy három labdarúgóval is megegyeztünk szóban, akik közül kettőt jól ismernek Siófokon – tette hozzá Mihalecz István. – Két-három fiatal érkezik még várhatóan a bajnok Videotontól, akik most az első csapattal készülnek külföldön, a nálunk maradó Bévárdi Zsombor mellett. A tervek szerint hét fiatal lesz a keretünkben. Fiatalabb, agresszívebb, gyorsabb csapatot szeretnénk, mely fejlődésre képes. Hogy mi lehet a cél? Erről majd akkor érdemes beszélnünk, ha összeállt a játékoskeretünk, de egy biztos; nem szeretnénk még egyszer olyan helyzetbe kerülni, mint a legutóbb. A szakmai stábban is van változás, Varga Attila munkáját Szabó Zsolt segíti, aki a Sándor Károly Akadémián dolgozott, korábban pedig a Kozármisleny csapatát irányította.