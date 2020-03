Siófok: jöhet végre az elődöntő! EHF Kupa Címvédőhöz méltó teljesítmény a nyolc között is

Kettős győzelemmel, huszonkilenc gólos különbséggel jutott a Siófok KC az EHF Kupa legjobb négy csapata közé. A Vác és a Debrecen után Siófok jelentette a végállomást a törököknek, akik a két találkozón hetvennyolc gólt szedtek be a balatoniaktól…

Nagy formában a Siófok, melynek ez a törökök elleni sikere volt egymás után a tizenhetedik veretlen találkozója! Az EHF Kupába csoportkörből első helyen, veretlenül jutottak tovább a kieséses szakaszba, ahol megint letették a névjegyüket ezzel a huszonkilenc gólos továbbjutással… A siker értéket tovább növeli, hogy a török a selejtezőben a Vácot, a csoportkörben pedig a Debrecent búcsúztatták, most azonban alapos leckét kaptak a harmadik magyar klubtól!

Az odavágón a francia Aoustin nyolcszor talált be, akinek az volt a legeredményesebb mérkőzése a szezonban, miután a győri bajnokin dobott hét volt addig a legtöbb tőle, most a visszavágón pedig a másik balszélső, Hársfalvi dobta meg a maga szezoncsúcsát ezzel a hattal. Ezek mindegyikét az első félidőben szerezte, tizennyolc perc alatt! A siófoki balszélsők ezek után vélhetően beégtek a török edző Hakan Günal emlékezetébe…

A visszavágó első félideje egyértelműen a szélsőkről szólt, a már említett Hársfalvi hatszor, a másik oldalon Böhme pedig ötször talált be, a fordulás után viszont már a Drabik, Niomba kettős volt a legeredményesebb négy-négy góllal, igaz utóbbi ebből kettőt büntetőből ért el. A fiatalok közül Lapos és Wald is be tudták venni a török kaput, előbbi kettő, utóbbi viszont mát öt találatnál jár ebben a kupasorozatban! Jezicről is szólni kell, aki ebben a kiírásban már harmadszor szerzett hat találatot, akinek Drabbikkal, Aoustinnal és Niomblával, Walddal egyetemben nem volt rontott kísérlete! Ebből is látszik, hogy ezúttal megfelelő koncentrációval tették a dolgukat a pályán Moen edző játékosai, akik ennek köszönhetően Tomori és Szikora nélkül is fiesztát tudtak rendezni! Az utóbbi helyett ezúttal Solberg kapott lehetőséget, a Győrbe igazoló hálóőr pedig remekül teljesített, a szünet után többek közt két hetest is megfogott!

Az EHF kupa elődöntő kiharcolása után lehet szusszanni, következik egy kisebb szünet, igaz nem mindenkinek, hisz Janjusevic ott lesz a szerb válogatottal a Győrben rendezendő, március végi, három napos olimpiai selejtező tornán. Remélhetőleg ez a pihenő nem töri meg a csapat lendületet, viszont plusz energiákat tud adni a hátralévő, fontos feladatokra. A lehetőséget a sikerre ugyanis több fronton – Magyar Kupa, bajnokság, EHF kupa – is megteremtette magának Moen edző együttese, már „csak” be kell fejezni a megkezdett munkát…

EHF Kupa negyeddöntő, visszavágó:

Siófok KC – Kastamonu Belediyesi GSK (török) 40-20 (19-10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1185 néző. Vezette: Braseth, Sundet (norvégok).

SKC: Solberg – Böhme 5, Niombla 5(3), Pena 1, Jezic 6, Kobetic 3, Hársfalvi 6. Csere: Szikora (kapus), Janjusevic 2, Drabik 5, Aoustin 3, Such 1., Lapos 1, Wald 2. Edző: Moen Tor Odvar.

Kastamonu: Pandzic – Uskova, Yilmaz 2, Iskenderoglu 6(2), Coskun 1, Iskit 3, Aydin 2. Csere: Rombescu, Kajumova (kapusok), Woloszyk, Özel 6 (4), Güler, Vashchuk, Türkoglu. Edző: Günal Hakan.

Kiállítások: 4, illetve 10 (2) perc.

Hétméteresek: 3/3 (1/1), illetve 9/6(3/3).

A Siófok egyszerűen jobb csapat

Fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapat, végig elképesztően fókuszáltak voltunk – mondta Moen Tor Odvar, az SKC edzője – Egy pillanatra sem álltunk le, ki akartuk szolgálni a közönségünket. A különbség ellenére mondom, hogy a Kastamonu egy jó és kemény csapat, de náluk már csak nehezebb ellenfelünk lesz ebben a sorozatban. Ezért a folytatásban a legjobbunkat kell nyújtani. Ebből a mérkőzésből nem lehet tovább táplálkozni, viszont a megszerzett önbizalom még hasznos lehet. Most jön pár hét szünet, aztán pedig az áprilisi folytatás.

A Siófok a játék minden elemében felőrölt bennünket, nemes egyszerűséggel egy jobb csapat – értékelt Hakan Günal, a Kastamonu trénere. – Fantasztikus ez a csarnok, a hangulat és a szurkolók. A párharc alatt jó tapasztalatokkal gazdagodtunk, melyekre a jövőben igyekszünk építeni.