Siófok KC: irány a Final Four, irány Európa!

Mazák-Németh és Jezic vezetésével kiharcolta a továbbjutást a Siófok a Magyar Kupa négyes döntőbe és ezzel felkerül Európa kézilabda térképre, hisz indulhat a nemzetközi kupában. Érdekesség, hogy a dán Dalmosével kerültek le onnan, most pedig egy honfitársa, Lars Rasmussen vezetésével kerültek oda vissza.

Nagyon megnehezítették saját dolgukat a siófokiak… Talán nem is az ellenfelet, hanem magukat kellett legyőzni ahhoz, hogy sikerrel vegyék a csabai akadályt. Jól kezdtek, négy góllal elléptek, a második félidő elejére le is rendezhették volna a továbbjutást az addig 12 percnyi kiállítást felhalmozó lilák ellen, akik a 16. percben már az ötödik két percnél jártak. Ehelyett „csak” négygólos előnyt tudtak kiharcolni, mert – talán a tét miatt – sok hibával játszottak, elég csak arra gondolni, hogy rontottak négy hétméterest! Hogy tetézzék az az előbbieket, Nze Minko már a szünet utáni hatodik percben összeszedte – az első félidei kettő mellé – harmadik kiállítását. Ha valakinek, akkor neki pontosan tudnia kellett, mennyit számít a játéka a csapatnak, mit engedhet meg magának a pályán, főként annak tudatában, hogy belső posztokon finoman szólva nem állnak jól a balatoniak. Nehéz helyzetbe hozta a társakat, Lars Rasmussen edző előbb Böhmét, majd Aoustint is megpróbálta a belső posztokon, ám a megoldást végül Mazák-Németh hozta meg, aki a szezon legfontosabb meccsén csapata egyik legjobbja volt a beálló Jezic társaságában.

Nze Minko kiállása után a hátralévő mintegy huszonnégy percben már csak kilenc siófoki gól született, így az első félidei 17 találatot a fordulás után 13 követte. A francia világbajnok kiválása után a négygólos siófoki előnyből (21-17) egygólos hátrány lett (24-25) és innentől végletekig kiélezett meccs indult! Mindkét együttes megnyerhette volna a találkozót, Kovacsivics egyenlítése után (30-30) az utolsó két percben erre mindkét klubnak volt esélye, ám gól már egyik oldalról sem érkezett. A döntetlen azonban elég volt a somogyiaknak, hisz a kiírás szerint a siófokiak továbbjutását jelentette a kupa négyes döntőjébe.