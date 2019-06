Siófok lesz három napig a strandröpi fellegvára

Lezárult a nevezés az MKB-Pannónia strandröplabda országos bajnokság második, siófoki fordulójára.

A csepelihez hasonlóan ezúttal is túljelentkezés van, pedig a nőknél ebben az időben több versenyző is a korosztályos világversenyeken szerepel. Azonban így is 33 női és 31 férfi páros nevezett a 28-28 helyre. Természetesen ott lesz a pályán a RÖAK párosa, a címvédő és az első játéknapon simán diadalmaskodó Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra alkotta duó is.

A nőknél Harmat Borbála és Orbán Orsolya éppen a siófoki verseny második napján indul a thaiföldi U21-es világbajnokságra, míg Vasvári Zsófia és Vecsey Fanni a badeni U18-as Eb-n szerepel ezen a hétvégén. Csakúgy, mint Mikuláss Marcel és Dóczi Domonkos, utóbbiak azonban így is beneveztek Siófokra. Ugyancsak az utánpótlás Eb jegyében ezúttal újra együtt indul majd a címvédő Hajós Artúr és Stréli Bence, illetve Benkő Balázs és Oláh Botond.

A nőknél még egy változás történt az eredeti nevezési listához képest: Háfra Dominika sérülése miatt Szabó Dorottya Győri Pannival indul majd, aki Harmat Bori vb-kötelezettsége miatt szabadult fel erre a hétvégére.