Siófok: már az újonc is megoldhatatlan feladat!

Még sosem nyert élvonalbeli bajnokit a Budaörs Siófokon, most ez is megtörtént, ráadásul az első osztály újonca simán, a harmincharmadik perctől végig vezetve gyűjtötte be a két pontot. Danyi Gábor edző új stílusban játszó együttese támadásban és védekezésben sem nyújtott elfogadhatót!

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült A kisvárdai után a Budaörs is legyőzte a balatoniakat, ráadásul saját közönsége előtt, amire még nem volt példa. Danyi edző célként a huszonöt-huszonhat kapott gólt jelölte meg, annak ellenére, hogy huszonnégynél többet nem dobott még a szezonban a Budaörs. Eddig, mert most huszonkilencig jutott Siófokon, ameddig még sosem. A védekezésük minőségét semmi nem jellemzi jobban, mint az, hogy a nem túl acélos, alsóházi Kisvárda, Szombathely, Budaörs hármas kilencvenhét gólt dobott nekik! Hogy a Szombathely elleni találkozóval ellentétben ezúttal vereség lett a vége az annak köszönhető, hogy a támadójáték is a védekezés szintjére esett vissza. Ilyen keveset utoljára a Fradinak dobtak még februárban, azt megelőzően pedig a Győrnek tavaly szeptemberben. Az persze egy másik Siófok volt, de ez a Budaörs sem hasonlítható össze a Győrrel vagy a Fradival… A verségben közrejátszott Jezic piros lapja is és bizony nem ez volt a Réti, Szedmák páros legjobb napja, ám hiba lenne ezekre fogni a vereséget. Megint jól kezdek a somogyiak (3-0) még a szünetben is vezettek, aztán a második félidő elején közel tíz percig képtelenek voltak betalálni és kétgólos előnyből (14-12) négygólos hátrány (14-18) lett és innen már nem volt visszaút. A fordulás után két perccel jött az említett Jezic piros lap, ami erős ítélet volt a játékvezetőktől, ugyanis úgy tűnt Szabó-Májer súlyos sérülésében inkább annak volt nagy szerepe, hogy rosszul fogott talajt, nem pedig a horvát beálló volt benne a ludas. A csapatkapitány elvesztése nem lehet magyarázat a a kiábrándító vereségre, ugyanis rengeteg kifejezetten gyenge teljesítmény volt az együttesben, mely tizenegy eladott labdával és hat technikai hibával zárt az újonc ellen. Siófok KC – Moyra-Budaörs 24-29 (14-12) Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Réti, Szedmák. SKC: Csapó – Böhme 2, Szarková 6(2), Lakatos, Jezic 2, Kiss N. 1, Wald 6. Csere: Vojnovic (kapus), Sirián 2, Holta 3(1), Such 2, Lapos, Puhalák, Janjusevic. Edző: Danyi Gábor. Budaörs: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer, Hajduch 1, Pálos-Bognár 2, Agbaba 4, Jovovity 4, Tóth M. 4. Csere: Vártok (kapus), Szabadfi 5, Horváth L. 2(1), Zsigmond, Schneider 6(4) Szalai-Szita 1, Nagy L. Edző: Buday Dániel. Kiállítások: 4(2), illetve 8(2) perc. Hétméteresek: 5/3(2/2), illetve 6/5(4/3). Piros lap: Jezic 32. perc.