Siófok: megint győzelem, megint Remili és Elek gólok

Nagyon elkapta a tavaszi rajtot a BFC Siófok, mely az első fordulóban Gyirmótról, most pedig a WKW ETO FC Győr otthonából is elhozta a három pontot Magasföldi József búcsúmeccsén, aki emlékezetes találkozót zárt gólpasszal, kihagyott büntetővel, öngóllal, meg nem adott góllal.

Szakály Dénes után Magasföldi is elhagyta a Balaton–partot, pedig utóbbi talán még tudott volna segíteni a klubnak a pályán és azon kívül. A búcsú viszont igazán emlékezetesre sikerült gólpasszal, ami a vezetést jelentette, egy kihagyott büntetővel, ami eldöntötte volna a rangadót kétgólos előnyüknél, majd egy öngóllal, ami váratlanul izgalmassá tette és egy meg nem adott remek szabadrúgás góllal a hosszabbításban, ami szép lezárása lehetett volna ennek – az újabb – siófoki korszaknak.

A legfontosabb balatoni szempontból a győzelem, az újabb három pont, melynek köszönhetően már harmadikok a tabellán, hét ponttal a Budafoki MTE mögött, mely egy mérkőzéssel többet játszott, ráadásul az utolsó fordulóban Siófokon vendégszerepel.

A balatoniak szinte lemásolták a legutóbbi, gyirmóti első félidőt, hisz miként akkor, most is kétgólos előnnyel zárták ezt a játékrészt! Az ETO Parkban Remili jobb oldali szöglete után előbb Magasföldi adott gólpasszt fejjel Eleknek, aki a kapu torkában nem hibázott, majd Horváth kapus rontott nagyot, akinek felpasszolt labdáját Csilus szerezte meg és szöktette Remilit, aki hibátlanul fejezte be az akciót. Ez a kettős nagy formában van, hisz az előző fordulóban, Gyirmóton is összehozott három gólt… Mindez a siófokiak bátor játékát dicséri, már a saját térfelükön zavarba hozták a házigazdákat, akik ráadásul elég álmosan kezdtek, hátrányban már jobban igyekeztek, ám akkor meg jött az említett Horváth hiba. Egy hiba ott, egy bravúr itt; Hutvágner viszont egygólos előnynél nagyot védett Priskin labdájánál!

A szünet után védekezésre kényszerültek a balatoniak, ám Magasföldi szabadrúgása 18 méterről, szemben a kapuval elvégzett szabadrúgása (55.p) , majd büntetője (77.p) is lezárhatta volna a találkozót, az előbbi a sorfalon megpattanva ment mellé, míg utóbbit fölé rúgta a támadó. Akár a második gólt, ezt a büntetőt is hatalmas győri hiba előzte meg, Csilus balodali beadása után ugyanis Kalmár egyszerűen Magasföldinek passzolta a labdát a tizenhatoson belül, akinek a lövését Dvorschák keze blokkolta…

A második félidőt végig támadó zöld–fehérek egy szöglet utáni Magasföldi góllal tudták már a hosszabbításban szorossá tenni a mérkőzést, ám a pontszerzésre nem maradt esélyük, az utóbbihoz akkor kerültek volna közelebb, ha a játékvezető megadja Lovrencsics találatát, ami szabályosnak tűnt (69.p), vagy Horváth befejeli a ziccerét (68.p). A szépítés után újra Magasföldi volt a főszereplő, aki rúgott még egy remek szabadrúgást gólt, amit érvénytelenített a játékvezető, miután Réti is beállt a sorfalba.

A balatoniaknak nagyon megy ebben a szezonban a kisalföldi klubok ellen, hisz az élmezőnyhöz tartozó, feljutásra is esélyes Gyirmótot és Győrt egyaránt oda-vissza verték!

Merkantil Bank Liga NB II – 23. forduló WKW ETO FC Győr – BFC Siófok 1–2 (0–2) Győr, ETO Park, 500 néző. Vezette: Rúsz Márton (Aradi József, Rózsa Dávid) WKW ETO FC Győr: Horváth T. – Kalmár, Gengeliczki, Dvorschák, Vári – Vashkeba, Simon Á. (Gaál B., 74.p.), Kovács K. (Múcska, 55.p.) – Andric, Horváth Z., Priskin (Lovrencsics B., 44.p.). Vezetőedző: Kondás Elemér. BFC Siófok: Hutvágner – Kővári (Jánvári, 86.p.), Lorentz, Jagodics, Kiss B. – Csilus T., Réti – Magasföldi, Tajthy T. (Horváth A., 91.p.), Remili – Elek B. Vezetőedző: Gál István. Gólszerzők: Elek B. (18.p.), Remili (29.p.), Magasföldi (92.p. – öngól)

Kondás Elemér, ETO FC Győr: – A csapat nagyon akart, de míg ellenfelünk nyugodtabban, mi kapkodva vezettük támadásainkat. Rengeteg energiát mozgósítottunk az egyenlítés érdekében, de helyzeteink kimaradtak, és a szépítő gólunk is későn érkezett.

Gál István, BFC Siófok: – Lehet, nem teljesen megérdemelten, de nyertünk. Ami a javunkra döntött, hogy jókor szereztük góljainkat, az ETO végjátéka viszont nem volt pontos. A futballt gólokra játsszák, vagyis elértük, amiért Győrbe utaztunk.