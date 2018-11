Siófok megmentette a magyar klubok becsületét

Fölényesen győzött és jutott tovább az EHF Kupában a Siófok KC, melynek köszönhetően ebben a szezonban végre lesz magyar együttes a sorozat csoportkörében. Fantasztikus, (klub)történelmi siker mindez a Siófoktól, mely csak tíz éve játszik az élvonalban…

Nem voltak jók az előjelek, hisz búcsúzott a Magyar Kupától az együttes, mely ráadásul Janjusevicet is elvesztette. A Lada elleni visszavágón viszont újra „pályára állt” az együttes, mely a visszavágón kétséget sem hagyott, hogy a két klub közül melyiké a jobbik együttes! A házigazdák az első és a második félidőben is produkáltak egy 5-0-ás sorozatot, ami meghozta a továbbjutást számukra. Az odavágón összeszedett négygólos hátrányt a 18. percben Böhmé találatával dolgozták le (11-7), majd a negyvenedikre gyakorlatilag a mérkőzést is lerendezték, hisz tizeneggyel vezettek (27-16), a hátralévő húsz percben pedig nyolcnál közelebb nem is voltak hozzájuk a vendégek, így izgalommentes lett a végjáték.

Solberg remek volt a kapuban, a védekezés is jól működött, de talán ezúttal a támadójáték volt ellenállhatatlan. Kobetic volt megint a vezér, aki az első és a második félidőben is a legtöbb akciógólt szerezte; az első harminc percben négyszer a fordulás után ötször volt eredményes. A szezonban ráadásul első alkalommal még büntetőt sem hibáztak a balatoniak! Nze Minko – aki legutóbb az újvárosi Magyar Kupa meccsen kétszer is rontott – ezúttal négyből négyet bedobott!

Az első félidőben Gonzalez, a fordulás után pedig Aoustin is remekelt, az előbbi három, utóbbi négy gólt lőtt, mindegyiket akcióból. A mérkőzés után Gonzalezt választották a hazaiak legjobbjának…

Az vendégek trénere, Khomutov edző a lefújás után a különösen a kapusai teljesítményével nem volt elégedett, ezt a játékot pedig nélkülük nem lehet játszani. Moen edző szerint kulcsfontosságú volt a vendégek legjobbjának, Dmitrieva semlegesítése, aki az első félidőben hatszor talált be. Gonzalez pedig a remek védekezésről és „erős” támadójátékról beszélt és kiemelte a szurkolók segítségét. Dunaújvárosban nem a szebbik arcukat mutatták, amikor kiestek a Magyar Kupából, ám ezúttal is itt voltak, hogy segítsék a csapatot. Az utóbbiak a lefújás után még hosszasan ünnepelték kedvenceiket, ami érthető, hisz történelmi tettet vittek véghez, hisz a Siófokot eddig még nem látott magasságokba repítették a nemzetközi szintéren!

Siófok KC –HC Lada 37-26 (18-12) Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: M. Bennani, S. Bennani (svéd). SKC: Solberg –Böhme 3, Gonzalez 5, Drabik 2, Nze Minko 8(4), Kobetic 9, Aoustin 4. Csere: Dedu (kapus), Perianu, Khymirova 2, Geiger, Jezic 2, Elghaoui 2, Sárosi. Edző: Tor Odvar Moen. Lada: Lagina – Novoselova 1, Kakmolja3, Amelchenko, Dmitrieva 8, Sherbak 2, Tarasova 3. Csere: Utkina, Mikhaylyuta (kapus), Gayduk 7(5), Nosikova 2, Gafonova, Barynina, Kirdiasheva. Edző: Alexandr Khomutov. Kiállítások: 4(2), illetve 6(4) perc. Hétméteresek: 4/4(2/2), illetve 5/5(1/1).