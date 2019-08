Siófok: megvan a szezon első sikre!

Megvan az új szezon első sikere, ugyanis nagyot küzdve legyőzte a feljutásra is esélyes Gyirmótot a BFC Siófok Balogh és Szakály góljaival.

A bajnokság élmezőnyéhez tartozó klub ellen megérdemelten szerzett három pontot a BFC Siófok, igaz a szerencse is kellett hozzá, mert a hajrájában akár meg is fordíthatta volna a találkozót a Gyirmót FC Győr. Májer kiugratásánál Molnár nagyot védett (80.p), aki az esetnél megsérült és le kellett cserélni, majd a helyére beálló tizenkilenc éves Hutvágner fogott nagyot Herjeczki kísérleténél (81.p). Az előbbinek ez volt az első labdaérintése, hisz egy perccel korában érkezett a pályára, majd a fiatal hálóőrt a kapufa is segítette Hudák kísérleténél.

A fiatalok ezúttal tehát jól oldották meg a feladatot; Hutvágner fantasztikus védéssel, Balogh pedig góllal segítette a csapatot és a szélső Bencze is megtette a magáét. Balogh – aki márciusban találta be utoljára – remekül lesett le egy rosszul középre passzolt labdát, majd cselezte ki Szélest és lőtte ki a jobb alsót! Az utóbbi mellett a győztes gólt szerző Szakály Dénest is ki kell emelni, hiszen Csilus lefejelt labdáját mesterien lőtte balról a jobb sarokba, ami ráadásul három pontot ért a sárga–kékeknek. Szakálynak tizennegyedik bajnokiján ez már a nyolcadik gólja volt, ami remek teljesítmény.

A balatoniak sikere persze simább is lehetett volna, ha Balogh gólja után jobban koncentrálnak, mert a hajráig – Májer gólját kivéve – a vendégek nem jelentettek veszélyt a hazai kapura. A tópartiak nagy szériában vannak; ez a Gyirmót FC Győr elleni már a hatodik egymást követő veretlen bajnokijuk volt, legutóbb Putnokon kaptak ki a Kazincbarcikától, május elsején!

Merkantil Bank Liga NB II – 3. forduló

BFC Siófok – Gyirmót FC Győr 2–1 (2–1)

Siófok, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Farkas Tibor (Kovács II. Gábor, Kovács Gábor)

BFC Siófok: Molnár P. (Hutvágner, 83.p.) – Csilus T., Lorentz, Izing, Jánvári – Horváth A., Tajthy T. (Jagodics B., 75.p.) – Bencze M., Szakály D., Balogh B. – Horváth P. (Zamostny, 65.p.). Vezetőedző: Gál István.

Gyirmót FC Győr: Rusák – Villám, Hudák, Széles, Zeke – Vass Á. – Májer, Lázár P., Nagy P. (Herjeczki, 80.p.), Heffler N. (Szabó L., 68.p.) – Szarka (Tóth B., 68.p.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerzők: Balogh B. (26.p.), Májer (28.p.), Szakály D. (36.p.)