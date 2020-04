Siófokon tölti a karanténidőszakot az SKC dán szépsége

Simone Böhme Siófokon tölti a koronavírus-járvány okozta karantén időszakot. A vele készített villáminterjúból többek között az is kiderül, hogy mivel tölti napjait az EHF-győztes dán jobbszélső.

– Hogy telik a karantén időszak?

– Próbálom minél tartalmasabban eltölteni az időmet Siófokon a koronavírus okozta karantén alatt. Sokat edzem otthon, de az is előfordul, hogy a elmegyek a Balaton-partra egy hosszabb sétára vagy futásra. Ebben az időszakban a FaceTime a kedvenc alkalmazáson, ugyanis ezen keresztül tudok beszélni a barátaimmal és a családommal. A szabadidőm további részében a Netflixé a főszere. Sokat elárul, hogy már alig tudok új filmet találni, annyit néztem mostanában. Nagyon élvezem, hogy ilyen jó idő van, rengeteget süt a nap és ezért sok időt tudok eltölteni a teraszomon.

– Az MKSZ döntése hogy érintett téged?

– Az MKSZ döntése nagyon rosszul érintett engem is és a lányokat is. Egész évben azért dolgoztunk, hogy elérjük a céljainkat és a pályán el is értük. Mindent beletettünk, de sajnos nem volt elég. Miért döntöttek így? Nem tudom. Teljesen ésszerűtlen, Európában csak Magyarországon született ilyen jellegű döntés az eredményeket tekintve, ez azért sokatmondó. Csalódott vagyok, mert hiszek a fairplayben.

– Átértékeltél valamit a koronavírus hatására?

– Igen, egyértelműen. A jelenlegi egy nagyon nehéz szituáció a világon mindenhol. Nem is kérdés, az egészség a legfontosabb. Azt tapasztalom, hogy az emberiség sok területen összefogott és ez nagyon pozitív. Szerintem erősebben jöhetünk ki ebből a helyzetből és a jövőben talán mindenki jobban oda fog figyelni a másikra. Az biztos, hogy meg kell becsülnünk a mindennapokat, mert ilyenkor érzékelhető igazán, hogy milyen szerencsések is vagyunk.

– Mit fogsz csinálni a következő hetekben, hónapokban?

– A következő heteket Magyarországon fogom tölteni és amikor majd kialakul a következő hónapok programja, akkor haza fogok utazni Dániába. Szerintem a családommal töltöm a nyári szünetet az új szezon kezdése előtt.