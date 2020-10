Soha vissza nem térő lehetőség előtt áll a Toponár SE

Az NB I.-ben érdekelt Puskás Akadémia FC csapatát fogadja a labdarúgó a MOL Magyar Kupa hatodik fordulójában, szombaton 14 órakor a Toponár SE.

A Kadarkút, a Somogysárd, majd a Balatoni Vasas legyőzésével jutott a Magyar Kupa főtáblájára a Toponár SE, amely a legjobb 128 között mindjárt egy nagyágyúval, a Puskás Akadémia FC gárdájával találkozik. Az élvonalban szereplő felcsútiak egyértelmű céllal utaznak Somogyba: mindenképp tovább akarnak jutni a három osztállyal lejjebb szereplő Toponár SE otthonában. A hazaiak azonban – bár ismerik a realitásokat – nem akarják tálcán kínálni a továbbjutást, s emellett pedig igazi futball ünnepet akarnak teremteni.

– Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, így tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ez a meccs jelenti majd a végállomást – mondta Ivusza Gábor, a Toponár SE vezetőedzője. – Szerettünk volna még egy, esetleg két kört menni a kupában, de úgy voltunk vele, hogy ha már egy profi csapat jön szembe, az legyen NB I.-es. A Puskás Akadémia ráadásul élcsapatnak számít az első osztályban, így örülünk annak, hogy velük játszunk. Sőt, úgy tudom, hogy a válogatott szünet miatt teljes kerettel érkeznek.

A Puskás Akadémia FC az előző NB I.-es szezont a harmadik helyen zárta, ezáltal, története során első ízben jogot szerzett az Euró-liga szereplése is. Bár itt már az első körben elvéreztek a felcsútiak, de a tervük az, hogy idén is hasonlóan szerepeljenek. Ehhez pedig minden feltétel adott, ráadásul a csapat is jól szerepel, hiszen jelenleg is a harmadik helyen áll a bajnokságában.

A toponáriak jobbára a támadásra helyeik a hangsúlyt a megyei első osztályú mérkőzéseken, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy hat mérkőzés alatt 23 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. A kupacsatán azonban ez öngyilkos taktika lenne a somogyiak részéről.

– Megpróbáljuk lelkesedéssel eltüntetni a tudásbeli különbséget – mondta Ivusza Gábor. – Nem szabad félve pályára lépni, mert akkor a földbe fognak döngölni minket. Ez egy soha vissza nem térő alkalom, így mindenkinek a szívét és a lelkét kell kitennie a pályára. Elsősorban a védekezésre fogunk koncentrálni, próbálunk majd kevés terültet adni az ellenfélnek. Ha az első félidőt kihúzzuk kevés kapott góllal, akkor már elégedett leszek.

Érdekesség, hogy ez lesz az utolsó párharc, amely arról hivatott dönteni, hogy mely csapatok jutnak be a MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata közé. Somogyból ez eddig a másodosztályú BFC Siófoknak és Kaposvári Rákóczinak sikerült. A harmadosztályú Nagyatádi FC és a megye egyes AC Nagybajom pedig már búcsúzott a sorozattól.