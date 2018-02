Sokba kerülhet a Sümegen hagyott pont

Nagy meglepetésre csak 3–2-re tudott győzni a Fino Kaposvár Sümegen, így nagy tétje lesz a vasárnapi Barcika elleni meccsnek.

Sümegi RE–Fino Kaposvár 2–3 (–16, –14, 23, 22, –7)

Sümeg, 100 néző. V.: Szarka J., Vígh A.

Az első két játszmát végig vezetve magabiztosan húzta be a Fino Kaposvár, amelyből – aligha okozunk meglepetést – most is hiányzott a nyáron szerződtetett ifjabb Nagy Péter. A harmadik játékrészt is a kaposváriak kezdték jobban, ám ekkor megtorpantak, a lelkes házigazdák pedig egyenlítettek. Több mint másfél órányi játék után minden kezdődhetett elölről, az ötödik, utolsó rövidített játszmában azonban szerencsére ismét visszaállt a rend a pályára.

A Sümegen történtek tükrében felettébb érdekesnek ígérkezik a vasárnapi Barcika elleni derbi. Megeshet, hogy a bajnoki alapszakasz második helye is elúszik…

Sümegi RE: Balla (–), Kaposi (23), Tigyi (3), Erki (10), Németh Z. (8), Sow (7). Csere: Nagy P. (liberó), Péter B. (–), Óhidi (–), Csike (–). Vezetőedző: Tamás Zoltán.

Fino Kaposvár: Keen (8), Nikolov (14), Nagy J. (16), Kalmár Á. (20), Horváth K. (2), Vajda T. (2). Csere: Pápai P. (liberó), Bögöly (11), Kulcsár A. (–). Vezetőedző: Demeter György.