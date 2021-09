Sokféle csalit bevetettek a nők a Gyertyánosban a sikerük érdekében

Második alkalommal rendeztek a Gyertyános-völgyben horgászversenyt, kizárólag hölgyek részére. A tizenhét induló eldönthette, hogy feederezik, vagy inkább az úszós kategóriában próbál szerencsét.

Tavaly nagy sikerrel rendezték meg az első női horgászversenyt, amely egyedülálló kezdeményezésnek bizonyult országos szinten. – Egy hölgy tagunk kezdeményezte tavaly egy vegyes verseny után, amelyre akkor csupán két–három jelentkező nevezett a gyengébbik nem képviselői közül – mondta Séta István, a Kaposvári Gyertyános Horgász Egyesület titkára.

– Tavaly, az augusztus 20–i verseny után jött a női horgászverseny ötlete, miután megkérdeztek bennünket, hogy milyen jellegű versenyt rendezzenek. Akkor kicsit többen voltunk, de így is szép a létszám – mondta Hamar Krisztina, a verseny ötletgazdája, aki a tavalyi megmérettetésen a legjobbnak bizonyult. – Ami tavaly működött, az idén kevésbé hatékony, sok mindent be kell vetnem annak érdekében, hogy jöjjenek a halak – tette hozzá.

– Nem folyamatosan, hanem inkább hullámokban van kapás – tájékoztatott Eszter Evelin, aki azt is elárulta, hogy a felszerelést nem kölcsönözte, minden az övé. – A páromtól nem is tudnék felszerelést kölcsönözni, mert ő feederezik – nevetett a fiatal lány, aki tizenegy éves korában kezdett horgászni és versenyezni. – Azóta gyűjtöm a botokat és a kupákat. Folyamatosan fejlesztem a felszereltségemet is. Nincs kisebbségi érzésem, ha férfiakkal szemben kell bizonyítanom a horgásztudásomat, ám tény, hogy egy nőnek többet kell beszélnie a horgászatról, vadászatról, ha szeretné, hogy elfogadják a tudását – tette hozzá.

Deák Réka is csaknem húsz éve horgászik. Egy olyan családba született, ahol mindenkit megtanítanak a pecázás csínjára. – Szeretek nagy halakat fogni, és gyakran sikerül is, eddig szabadidős horgászversenyeken volt sikerem – mondta, majd hozzátette, most már bármi jöhetne, egy méretes keszeg vagy ponty is, mert még alig fogott valamit.

Kellett viszont a merítés Jenis – Götz Anna Bonitának, aki öt halat is fogott ott jártunkig. – Azt figyeltem meg, hogy az édes dolgok mennek jobban ezen az oldalon, ahol én horgászok – mondta. – Hét éve kezdtem a pecázást a párom hatására, de néha azt mondja, hogy én már ügyesebb vagyok, mint ő – tette hozzá a női pecás.

A gyertyánosvölgyi megmérettetésre egy fő segítőt hozhattak a hölgyek, aki tanácsokkal és fizikai segítséggel is elláthatta a versenyzőt. A hölgyek összesen csaknem 150 kilogramm halat fogtak ki a tóból. A feederezők közül ez legjobban Kapitár Viktóriának sikerült a verseny, aki 27450 gr halat fogott. A második helyezett Hamar Krisztina (16480 gr) és a harmadik Rákóczi Dóra (15780 g) előtt. Az úszós kategóriában a legsúlyosabb fogásnak Kulcsár Aranka örülhetett, aki 11850 grammot fogott. A második helyezett Eszter Evelin (10880 gr) és a harmadik Fummer Petra (7540 gr) lett.