Somogyi rangadó vár az akadémia fiataljaira

Megyei rangadót rendeznek a férfikézilabda élvonalban, az újonc boglári NEKA a legutóbbi szezonban ötödik Csurgót fogadja szombaton, 16 órakor. A csurgóiak számítanak esélyesebbnek, ám a boglári fiatalok hazai pályán „csodákra képesek”.

Újoncként nagyon elkapta a rajtot a NEKA, a csurgóiak hat forduló után meglepetésre két ponttal kevesebbel állnak, mint megyei riválisuk. Érdekesség, hogy mindkét klub hazai pályán gyűjtötte be a meglévő hat, illetve négy pontját! A rangadónak külön ízt ad, hogy Sótonyi László csurgói születésű, de segítője Kopornyik Zsolt és Perger Zsolt kapusedző is onnan érkezett a Balaton partjára, akiknek ez lesz első élvonalbeli bajnokijuk volt klubjuk ellen.- Egészséges önbizalommal, a szokásos precizitással készülünk – nyilatkozta Sótonyi László. – Ismét olyan csapattal találkozunk, amely egyéni kvalitásokban nálunk erősebb. Mindig úgy lépünk pályára, hogy nyerni szeretnénk, s ezért ezúttal is mindent meg fogunk tenni. A csurgói oldalon is van boglári „érdekeltség” a játékosok közül a szezonban tizenhat akciógólnál járó Gábor Marcell, Kerkovits Gyula és Schäffer Zsolt és Konyicsák Tamás is volt akadémiai növendék.

A bogláriak sikereiket az Eger, Dabas és a legutóbbi bronzérmes Tatabánya legyőzésével érték el, az utóbbiak edzőt is váltottak a nagy visszhangot kiváltó, meglepő eredményt követően. A csurgóiakra tehát komoly feladat vár, idegenben eddig három bajnokijuk volt, Szeged és Veszprém elleniek nem kecsegtettek sok sikerrel, viszont a budakalászi vereség már fájónak mondható, amiben az is közrejátszott, hogy Krsmancic és Gebhardt nem tudott pályára lépni „technikai hiba” miatt, ami bosszantó, mert a számtalan hiányzó ellenére csak hárommal kaptak ki. Kár ezért és a megelőző Eger elleni hazai egygólos vereségért, ezek a pontok hiányozni fognak a végelszámolásnál. A csurgó szempontból viszont jó hír, hogy az említett két „hiba” után legutóbb döntetlenről az utolsó tizenhat percben nyerni tudtak a Dabas ellen Rotim, Kovacsevics, Krecsics és a házi gólkirály Kriszmancsics találataival, vagyis úgy tűnik felszálló ágba kerültek, hogy mennyire, arra a boglári fiatalok elleni találkozó fogja megadni a választ.