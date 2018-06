Somogyi rangadóval kezd a Rákóczi

Lassan teljes a Kaposvári Rákóczi FC felkészülési programja. A másodosztályba idén feljutó somogyi zöld-fehérek erős ellenfelek ellen lépnek majd pályára.

A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói a jövő héten állnak munkába, s kezdik el a felkészülést a labdarúgó NB II. 2018/2019-es szezonjára. Az együttes felkészülési programja, azonban már szinte teljesen elkészült, tudtuk meg Takács Róberttől, a Kaposvári Rákóczi FC technikai vezetőjétől.

A kaposváriak a BFC Siófok elleni somogyi rangadóval kezdenek bele az edzőmeccsek sorába, majd a szintén feljutó Tiszakécskével és a szlovén másodosztály bronzérmesével, a Lendvával is megmérkőznek. Emellett pedig a hagyományos Király Kupán (melyet 2006-ban és 2008-ban is megnyertek) is részt vesz a Rákóczi. A szombathelyi 2×30 perces mérkőzésekből álló torna résztvevői: Szombathelyi-Swietelsky Haladás, Paksi FC és egy szlovén másodosztályú együttes.

A Kaposvári Rákóczi FC tervezett felkészülési programja

2018. június 30., 18:00: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok (NB II.) Kaposvár, Rákóczi-stadion

2018. július 4.: Duna Aszfalt Tiszakécske VSE (NB II.)–Kaposvári Rákóczi FC, Solt

2018. július 7.: Király Kupa, Szombathely

2018. július 11.: (tervezés alatt) Kaposvári Rákóczi FC–Aqvital FC Csákvár (NB II.) vagy Puskás Akadémia FC (NB I.), Kaposvár, Rákóczi-stadion

2018. július 14., 18:00: NK Nafta Lendava (szlovén másodosztály)–Kaposvári Rákóczi FC, Lendva

2018. július utolsó hétvégéje: Kaposvári Rákóczi FC–Szentlőrinc SE (NB III.), Kaposvár, Rákóczi-stadion