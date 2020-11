Sorozatban negyedik sikerét aratta a KVK

Ha az első félidőben mutatott játék alapján nehezebben is, de végül győzött a Debrecen ellen a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. 12., hétközi játéknapján.

A Debreceni VSE együttesét fogadta a Csik Ferenc Versenyuszodában a remek formában lévő Kaposvári VK, amely zsinórban a negyedik sikerére hajtott. A somogyi pólósok ezt gyorsan a vendégek tudatára is akarták adni, hiszen Vindisch Ferenc labdaelhozása után Horváth Ákos mindjárt meg is szerezte a vezetést. A vendégek azonban Zsilák László lövésével szintén betaláltak az első akciójukból, s ezt követően a hazaiak csak nagy nehézségek árán, az első negyed utolsó másodperceiben tudtak ismételten vezetni, hiába volt erre számtalan nagy lehetőségük. A második negyedet Tóth-Gili Tamás szépségdíjas találata vezette be, majd az ezúttal is remekül védő Csiszár Boldizsár büntetőt hárított, de ennek ellenére a debreceniek egyenlíteni tudtak. A mérkőzés ettől felfokozott hangulatban folytatódott, s nagy adok-kapokból a folytatásban egyre jobban pólózó kaposváriak jöttek ki jobban és három góllal elléptek.

A fordulást követően Vindisch Ferenc távoli bombájával tovább növelte előnyét a KVK, amely a meccs ezen periódusában teljesen ellenfele fölé nőtt, s remek játékkal tett szert ötgólos előnyre az utolsó felvonásra. A negyedik negyedben is elhozták a ráúszásnál a labdát a kaposváriak, s próbálkoztak még nagyobb előnybe kerülni. Horváth Ákos ezért mindent meg is tett, hiszen egymaga ötször is mattolta Kósik Somát, de a debreceniek nem törtek meg, s a negyed felére két gólra csökkentették hátrányukat. Juhász-Szelei Norbert góljával egy ideig újra visszaállt a háromgólos somogyi fór, de az utolsó perce ez egyre olvadt.

A kaposváriak maguknak tették izgalmassá a véghajrát, de Mijic Dávid gólja húsz másodperccel a lefújás előtt eldöntötte a három pont sorsát. A Kaposvári VK így, ha a vártnál nehezebben is, de megszerezte újabb, sorozatban negyedik sikerét.

Kaposvári VK–Debreceni VSE 14–13 (2–1, 4–2, 5–3, 3–7)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Csanádi, Tordai.

Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz, Dobos D. (1), Mijic (2), Vindisch (1), Juhász-Szelei (2), Horváth Á. (5). Csere: Vadóc, Kovács O., Tóth Á., Jajcinovic (1), Tóth-Gili (2), Vékony Á. Vezetőedző: Surányi László.

Debreceni VSE: Kósik – Smitula (2), Stefanidesz (2), Macsi P. (3), Zsilák (2), Takács K., Macsi M. Csere: Oltean (1), Krasznai, Süveges (1), Tőzsér, Pethe, Nagy N. (2). Vezetőedző: Miroslav Bajin.

Gól emberelőnyből: 13/8, illetve 5/2.

Gól ötméteresből: –, illetve 3/1.

Kiállítva, végleg cserével: Macsi M. (21. p.).