Strandröplabdás diákolimpiai bajnoki cím Kaposváron!

Kaposvári siker született a strandröplabda diákolimpián. A Toponári Tagiskola párosa, Kiss Péter és Kiss Bálint aranyérmet szerzett a III. korcsoportban.

Reggel fél ötkor indult útnak a Toponári Tagiskola két rendkívül tehetséges tanulója: Kiss Péter és Kiss Bálint édesapjukkal és Varga Péter testnevelő-edzővel, hogy egy mindenki számára teljesen új terepen, a strandröplabda világában is kipróbálják tudásukat. Eddig a RÖAK SÁRGA csapat biztonságot adó kötelékében is remekül szerepeltek, és most a csapat támogatásával és a felkészülésben való teljes segítségnyújtásával, ketten képviselték Budapesten az Országos Strandröplabda Diákolimpia III. Korcsoportos Döntőjén a Toponári Tagiskolát. 6 csapat vett részt a döntőben. 5 meccset játszottak a fiúk és mind az öt alkalommal legyőzték ellenfelüket. Elképesztő játékukért méltán vehették át az aranyérmet, melyet óriási tisztelettel és szerénységgel fogadtak.

Köszönetet érdemel: Laczó Bálint, Fógel Dávid, Papp Máté, Turger Ármin és Tóth Adrián csapattárs, a felkészülésben való segítségnyújtásért! Illetve köszönet a büszke szülőknek, akik időt és pénzt nem sajnálva támogatták gyermekeiket!

Az ikrek ezzel megszerezték Varga Péter edző összességében 24. magyar bajnoki, de élete első strandröplabda bajnoki címét.

A jövőben ismét egyben találkozhat mindenki a RÖAK SÁRGA csapattal, akik május 30 és június 2 között Békéscsabán az Országos Diákolimpia III. korcsoportos röplabda döntőn kísérelnek meg ismét a dobogó legtetejére állni.