Sűrű a kaposvári kosarasok naptára

Nehéz mérkőzés vár idegenben a bajnoki hajrára tartósan tartalékossá váló Kaposvári KK együttesére. A Zalakerámia ZTE KK otthonában rendezett találkozó szerdán 18 órakor kezdődik.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára ismét a vakcinák ellen kampányolt

Komoly menetelés kezdődik a héten a Kaposvári KK élvonalbeli kosárlabdázóinak. A somogyiak szerda-szombat ritmusban folytatják az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alsóházi rájátszását.

A következő tizennyolc nap során hat alkalommal is pályára lépnek Hendleinék. A hat összecsapásból hármat hazai környezetben, hármat idegenben játszanak majd.

A szerda esti, zalaegerszegi mérkőzést azonban nem a legjobb előjelekkel várhatják a kaposváriak. A somogyi együttesben többen kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódnak, így az edzéseken sem zajlik zavartalanul a közös munka. A felkészülés nehézségeiről már korábban is beszélt Nikola Lazics vezetőedző. A létszámhiány miatt nem tudnak úgy gyakorolni a csapat tagjai, mint a korábbi időszakban.

Legutóbb a két tartósan sérült játékos, Révész Ádám és Hock Gergő mellé Morris Curry is feliratkozott, aki ki is hagyta a kecskemétiek elleni találkozót.

A kaposváriak ennek ellenére jól helytálltak, s bár csaknem végig vezettek a találkozón, végül egy ponttal kikaptak az alföldiek otthonában. A szerda esti meccs sem ígérkezik könnyebbnek, dacára annak, hogy a tabellán utolsó előtti helyen álló zalaegerszegiekkel kell megmérkőzni. Számukra még a kiesés szempontjából is van tétje a meccseknek. Matematikailag még nem biztos a bennmaradásuk, ezért sem vehetik félvállról az alsóházi találkozókat.

Amióta Heinrich Róbert ismét átvette a vezetőedzői feladatokat, jobban teljesítenek a zalaiak. Ékes bizonyíték volt erre a kecskemétiek elleni fölényes, 96–66-os diadaluk is. A győzelem értékét növeli, hogy a sérült Simon Kristóf, Montae Glenn és Sekou Wiggs nélkül érték el a zalaiak. Elsősorban a két amerikai hátvéd, Duren, valamint Donaldson volt elemében. Előbbi 29, utóbbi 22 pontot ért el. Rájuk mindenképp külön is figyelni kell a kaposváriaknak. Ezért is lenne fontos, hogy legalább Morris Curry visszatérhessen a pályára a kaposváriaknál.