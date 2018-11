Svéd, német és dán ellenfél az EHF csoportban

Sorsoltak az EHF kupában; a Siófok KC ellenfelei a B csoportban a Bajnokok Ligájából érkező svéd IK Sävenhof, a német Metzingen, illetve a dán Herning-Ikast lesznek a januárban induló mérkőzéseken. Az első két hely megszerzése jelent továbbjutást a balatoniaknak, ami elérése nem lesz egyszerű, ám nem megoldhatatlan feladat…

A Sävenhof a Bajnokok Ligája sorozatban egyetlen meccset sem nyerve csoport utolsóként zárt, igaz a Don-Rostov, a Kobenhavn és a Brest voltak az ellenfelei, akik ellen a legszorosabb mérkőzésük egy hatgólos vereség volt. Egyetlen légiósuk van csak viszont, a norvég kapus, Elm személyében! A bajnokságban sem megy igazán nekik, kilenc forduló után „csak” harmadikok a veretlen H65 Hoor, illetve az eddig csak egyszer bukó Skuru mögött.

A német Metzingen a bosnyák Grude (90-41), az orosz Astrakhanochka (66-53), illetve a cseh Banik Most (63-43) magabiztos kiütésével jutott el a csoportkörig. A németek játékosa a sérüléséből épülő Korsós Dorina és Hársfalvi Júlia, illetve az az osztrák Kovács Patrícia, aki a legutóbbi szezonban, a hatodik Vácban 71 gólt szerzett. Az utóbbi a két klub áprilisi, siófoki bajnokiján hat gólt dobott a somogyiaknak! A német klub elsősorban a holland légiósokra épít, Amega, Haggerty, Van De Polder, Vollebregt személyében négy is van a keretükben, de Kobilynska és Obradovic révén lengyel és szerb játékosuk is akad. A német bajnokságban a még hibátlan Thüringen és a Bietigheim kettős mögött harmadikak nyolc mérkőzés után, egyetlen vereségük az utóbbitól volt hazai pályán egyetlen találattal.

A két említett klub mellett talán „könnyebb” faladatnak ígérkezik a dán Herning-Ikast, mely az első fordulóban elszenvedett ötgólos vereség után tizenkettővel nyert otthon a lengyel Lublin ellen, Friis tizenkét (!) és Fauske nyolc góljával. A csoportkörbe pedig a román Ramnicu Valcea kettős legyőzésével jutottak (42-35). Fauske, Loeseth, Skogrand révén három norvég mellett Englertnek és Rydének köszönhetően egy-egy német és svéd kézilabdázójuk is van. A bajnokságban tizennégy forduló után kilenc győzelemmel ötödikek.

Nem könnyű sorsolás, lehetett volna persze nehezebb is, ám annyiból nem szerencsés, hogy ezúttal is nagy távolságokat kell bejárniuk a balatoniaknak igaz ezúttal legalább nem keleti, hanem nyugati irányba. A szurkolók számára utazás szempontjából elérhető távolságban lévő klubok, mint a horvát Podravka, vagy a román Cisnadie nem kerültek egy csoportba a balatoni klubbal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS