Száguldás a pécsi szlalompályán

Hidasi Krisztián a második, Török Károly (mindketten Kaposvári Autósport Egyesület) pedig a harmadik helyen végzett a kategóriájában a Pécsen rendezett Sopia-NET szlalomversenyen.

AUTÓSPORT Pécs adott otthont a KGÉP-kupáért kiírt Sopia-NET szlalomversenynek, melyen a Kaposvári Autósport Egyesület két versenyzője is rajthoz állt. Hidasi Krisztián (Renault Megane) és Török Károly (Mazda MX5) is alaposan kitett magáért, hiszen mindketten a dobogón végeztek, Hidasi a második, Török pedig a harmadik helyen végzett.

– Egy Mazda MX5-el indultam, melyet egy 1,8-as benzinmotor hajt – mondta a harmadik helyezett Török Károly. – Ez egy szériaautó, azaz nincs benne tuning. Ezt a versenyt úgy kell elképzelni, hogy mindenki mehet négy vagy öt kört, attól függ, milyen gyorsan sötétedik, s a legjobb futamidő számít a végelszámolásnál. Igazából, mivel szlalomról van szó, itt nincs szükség navigátorra, mert nagyon gyorsan jönnek egymás után a kanyarok.

A versenyző még nem tudta megmondani, melyik lesz a következő erőpróba, melyen el fog indulni, hiszen még nem hirdettek meg újabb megméretést. – Általában a Kaposvár környéki versenyeken szoktam részt venni, sajnos azonban a kialakult helyzet miatt az idén sok elmaradt.

– Szuper hétvégét zártunk, nagyon jól sikerült beállítani az autót a verseny előtt, apró finomítások vannak még csak hátra – nyilatkozta a megméretés után Hidasi Krisztián. – Kezdünk összeszokni, de még kell idő ahhoz, hogy teljesen összhangba kerüljünk.

Hidasi Krisztián hozzátette: fantasztikus rendezvényt hoztak össze ismét a szervezők az Expo Centernél. – Építsenek bármilyen pályát is, nekem mindegyik a kedvencem lesz – hangsúlyozta a Kaposvári Autósport Egyesület versenyzője. – Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogat(ott) minket.

– Hidasi Krisztián az év eleje óta tagja az egyesületünknek és a szezon elején még Funcs Tamással versenyzett a rally háromban, akkor ő navigált, s most átült a baloldalra a saját autójába, hogy szlalomversenyeken induljon – fogalmazott Feitner Viktor, a Kaposvári Autósport Egyesület elnöke. – A jövőben a szlalom mellet – amint lesznek versenyek– a harmadosztályban navigálni is fog. Török Károly évek óta szlalomozik, és esztendőkön át Ladával rótta a köröket, de most japán márkára váltott. Ő a nyár vége óta tagja a csapatunknak és el szeretne majd indulni a Siklósi Autó Motor Sport egyesület bajnokságában is.

A Sopia-NET szlalomverseny végeredménye: 1. Rinenbach Attila (BMW) 2:04.890; 2. Hidasi Krisztián (Renault) 2:08.860, +3.970; 3. Károly Török (Mazda) 2:10.640, +5.750.