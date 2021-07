Szakály Dénes és Illés János is visszatért a balatoni klubhoz

Megnyerte az Iváncsa elleni edzőmeccsét a BFC Siófok, mely szerződtette Szakály Dénest, illetve bejelentette Illés János visszatérését is, aki klubigazgatóként dolgozik a jövőben.

– A feladatom a klub egész tevékenységnek az összefogása, felügyelete, szervezése, irányítása a szakmai munka kivételével – nyilatkozta az régi-új igazgató, aki korábban tizennyolc évet dolgozott a klubnál, mely szerinte

gazdaságilag, anyagilag szervezettebb, stabilabb, mint amikor elhagyta azt. Ez utóbbi nem rossz hír.

A harminchárom éves Szakály Dénes is megfordult már a Balaton fővárosában, hisz 2019-ben 31 bajnokin szerepelt kék-sárga színekben, ráadásul nem is rosszul, hisz ezeken tizennégy gólt ért el. Ha hasonló teljesítményre lenne képes ebben a szezonban is, akkor vélhetően igaza lesz lllés Jánosnak, aki szerint alkalmasak arra, hogy stabil középcsapat legyenek, sőt kis szerencsével akár több is. Egy biztos Domján Attila csapatában van minőség, igaz, most ebből kevés látszott az Iváncsa ellen, köszönhetően a frissesség hiányának, nagyon fáradt együttes benyomását keltették Baloghék. A sok kapott gól azonban aggodalomra adhat okot, hisz az eddigi négy felkészülési találkozón már

tízet szedtek be a balatoniak, akik hálóját a második félidőben ezúttal a Budapesti Honvéd tizennyolc éves fiatalja Boros Roland védte. Polényi teljesítményét ki kell emelni, aki az első játékrészben góllal, gólpasszal segítette a társakat ezen a barátságosnak kevésbé mondható, rengeteg szabálytalansággal tarkított találkozón, melyet háromgólos vezetés kis híján döntetlenre hoztak ki a házigazdák.

BFC Siófok – Iváncsa KSE (NB III) 3–2 (2–0)

Siófok, Városi Stadion, 50 néző.

Siófok, 1. félidő: Szmola – Polényi, Jagodics B., Varjas, Kiss B. – Szakály A. (Kecskés T. 29.), Medgyesi – Balogh B., Eördögh, Cipf – Elek B.

2. félidő: Boros – Hajnal G., Varjas, Horváth M., Deutsch B. – Kecskés T. (Szakály D. 65.), Nikházi – György N., Damásdi, Tóth Z. – Horváth P. Vezetőedző: Domján Attila

Gólszerző: Cipf (13.), Polényi (40.), Varjas (51.), ill. Vallejos (52.), Cseszneki (57.)