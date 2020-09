Szarkával a siker is megérkezett

Magabiztos játékkal nyert a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. nyolcadik fordulójában. A somogyi zöld-fehérek a Budaörs ellen tudta nyerni először a szezon során.

Új vezetőedzővel, Várhidi Péterrel és két új labdarúgóval, Gál Mátyással és Szarka Ákossal a meccskeretben vágott neki a Budaörs elleni mérkőzésnek a Kaposvári Rákóczi FC. Ráadásul a válogatott szünetben Hadaró Valentin is felépült a sérüléséből, így a legerősebb összeállításban léphetett pályára a somogyi gárda, amire ebben a szezonban még nem volt példa. Ez ösztönzőleg hatott a vendégekre, akik nagyszerűen kezdték a találkozót, s az első góljukra sem kellett sokat várni, csupán hét percet. Nemanja Andric ugyanis nagyszerűen ugrott ki egy remek átadással a bal szélen, lefutotta emberét, majd centerezett. Középen ugyan Kovács Péter kapus még bele tudott kapni a labdába, de az így is az üresen maradó Szarka Ákoshoz került, aki nemes egyszerűséggel besétált vele a kapuba. A vezetést megszerzése után is megmaradt a kaposvári mezőnyfölény, mégis hajszálon múlt csak a budaörsi egyenlítés, amikor Nyári Patrik indította kitűnően Pethő Bencét, aki tizenhat méterről, középről centikkel lőtt a jobb kapufa mellé. Egalizálás helyett azonban még a szünet előtt érkezett a második kaposvári gól, Balázs Zsolt szemfüles, remek egyéni villanását követően: a Rákóczi támadója Szarka Ákos csúsztatása után, a tizenhatos vonalánál a két belső védő között kibújva szerzett labdát, majd eltolta azt a kapus mellett is, s öt méterről lőtt a kapu közepébe. A szünet előtt több veszélyes támadást is vezetett a budaörseik, de csak egyet tudtak lövéssel befejezni, Molnár Csaba azonban a bal felső mellé lőtt mintegy tíz méterről.

A második félidőt ott kezdte a Kaposvár, ahol az elsőt abbahagyta, azaz Szarka Ákos főszereplésével vezetett egyre veszélyesebb akciókat. Sőt, az újabb találatra sem kellett sokat várni, hiszen öt perc elteltével egy jól felépített támadást Szarka Ákos fejezett gólt érő lövéssel. Háromgólos előnyben megnyugodtak a somogyiak, akik teljesen átadták a területet a Budaörsnek. Az utolsó harminc percre már csak az volt a kérdés, hogy Bognár György csapata ezzel tud-e élni. Most már a választ is tudjuk: nem, hiszen csak helyezetekig jutottak a hazaiak.

A mérkőzés után egyet biztosan leszögezhetünk: Szarka Ákos játéka hiánypótló volt. Ha a támadó eddig is rendelkezésre áll volna a Rákóczinak biztosan több pontja lenne.

Budaörs SC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3 (0–2)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 150 néző. V.: Molnár A. (Bertalan, Vörös).

Budaörs SC: Kovács P. – Marques-Airosa, Fényes, Gyurácz (Halmai, a szünetben), Zeke – Sajbán Miklós, Molnár Cs., Petneházi, Nyári – Pethő (Molnár T., 58. p.), Horváth R. (Kékesi, a szünetben) Szakmai igazgató: Bognár György.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Nagy T., Szabó A., Hadaró – Gál – Szabó B. (Földi, 89. p.), Szakály A., Balázs Zs., Andric (Nagy J., 79. p.) – Szarka (Ur, 58. p.). Vezetőedző: Várhidi Péter.

Gólszerzők: Szarka (7. és az 50. p.), Balázs Zs. (35. p.).

Sárga lap: Gyurácz (24. p.), illetve Hadaró (22. p.).