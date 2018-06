Szasa Nedeljkovics lett a női csapat edzője

A szerb Szasa Nedeljkovics irányításával vág neki az új évadnak az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I.-es női röplabdacsapata. A Corner Étteremben tartott sajtótájékoztatón bemutatták a klub első új igazolását is; a somogyi származású válogatott Miklai Zsanett legutóbb Jászberényben játszott.

Az elmúlt időszak az újratervezésé volt. Továbbra is az a célunk, hogy olyan csapatot alakítsunk ki Kaposváron, amely egyre markánsabb arcot ölt, felveszi a versenyt a legnagyobb hazai klubokkal, s kivívják a szurkolók szeretetét és elismerését – mondta a Corner Étteremben rendezett sajtótájékoztatón Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ügyvezetője.

– Ismerősök és barátok közé érkeztem Kaposvárra – folytatta Szasa Nedeljkovics, a csapat új edzője. – Hogy miért Kaposvár? Mert óriási lépésekkel haladnak előre, s komoly lehetőséget és fantáziát látok a közös munkában. A fő célunk az Extraliga. Hogy ez összejöjjön, ahhoz minden játékostól alázatos és kitartó munkát várok el. A szezon elején és közepén elképzelhető, hogy még akadozni fog a játékunk: a lényeg, hogy a végén, amikor a leginkább szükség van rá, akkor legyünk a legjobbak.

A 46 éves szerb szakemberről tudni kell, hogy ez lesz Magyarországon a hatodik idénye, s eddig minden évben érmes volt csapataival – a Békéscsaba női, illetve a Kecskemét férfi együttesével – mind a bajnoki sorozatban, mind pedig a Magyar Kupában. Erre most nem lesz lehetőség, de talán egy év múlva…

– Több mint egy évtizede kerültem el Somogyból, s talán nem is volt olyan év, amikor ne kerestek volna meg a kaposváriak – vette át a szót az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem első új szerzeménye, a 26 éves válogatott Miklai Zsanett. – Bár több magyar klubtól is kaptam ajánlatot, mégis a kaposváriakéra mondtam igent. Egyrészt az edző személye döntő volt – régóta ismerjük egymást Szasa Nedeljkoviccsal, s maximálisan megbízom benne – , másrészt pedig komoly célokat tűztek ki Kaposváron, s ebben szeretnék én is részt venni.

A tervek szerint az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem még három játékost – két magyart és egy külföldi feladót – szeretne leigazolni, s ezzel párhuzamosan a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhelyt is szeretnék megerősíteni szakmailag.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem augusztus első napjaiban kezdi meg a felkészülést, a bajnoki rajt pedig a tervek szerint október első napjaiban lesz.