Szenzációs dzsúdósiker a fővárosban

Nemzetközi dzsúdóverseny helyszíne Budapest volt. A viadalon indult a kaposvári Naji Dávid, aki szenzációs teljesítménnyel az utóbbi évek legjobb magyar helyezését ért el súlycsoportjában.

– A Grand Slam a sportág legrangosabb sorozatának, a World Judo Tournak egyik kiemelt eseménye – tájékoztatott Böröcz Zsolt. a Kaposvári Judo Klub, valamint az egyesület utánpótlás bázisát biztosító Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője. – Az idei, első budapesti Grand Slam olimpiai kvalifikációs verseny, aki érmet szerez a magyar fővárosban, az nagy lépést tesz a 2021-es tokiói olimpia felé. A magyar fővárosban az IJF World Judo Tour keretében eddig öt Grand Prix-viadalt rendeztek. Az idei az első Judo Grand Slam Hungary.

A nevezések a pandémiás körülmények ellenére nagy létszámot hoztak, hatvanegy ország 409 sportolója került fel a sorsolási táblára.

– A 60 kg-ban induló, még csak junior korú Naji Dávid, a Kaposvári Judo Klub kiválósága okozta az első versenynap legnagyobb meglepetését – folytatta beszámolóját Böröcz Zsolt. – A pályafutása első Grand Slam-versenyén induló kaposvári dzsúdós a korábbi junior világbajnoki bronzérmes brazil Torres és a francia Európa-bajnok Khyar legyőzésével a legjobb nyolc közé került. Ezt követően a világranglista hatodik helyén álló kazah Kirgizbajev ellen már a legjobb négy közé verekedte be magát. Ellenfelét óriási bravúrral az utolsó másodpercekben győzte le. Eredményének értékét növeli, hogy férfi 60 kilogrammban tíz éve nem járt magyar dzsúdós ilyen magasságokban nagy nemzetközi versenyen. Najinak voltak jó pillanatai az elődöntőben és a bronzmeccsen is. Végül azonban ipponnal kapott ki a rutinosabb, világbajnoki ezüstérmes orosz Msvidobadzétól, majd a portugál Lopestől is, így az igen értékes ötödik helyen zárt, ami hatalmas siker.