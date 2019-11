Szeptember után nyerhetnek újra idegenbeli bajnokit a Viharsarokban

A tizennegyedik Békéscsaba felújított stadionjában játszik hétközi bajnokit a második helytől mindössze három pontra lévő, jelenleg ötödik BFC Siófok szerdán, 18 órakor.

A tabella alapján benne van a mérkőzésben egy somogyi siker, ám ennél jóval árnyaltabb a kép, hisz a kék-sárgák a legutóbbi nyolc bajnokijukból csak kettőt tudtak megnyerni; a sereghajtó Vác, illetve az edzőbuktató Nyíregyháza ellenit, mely után a klub leváltotta trénerét, majd rögtön nyert is kettőből kettőt! Ezen az említett utolsó nyolcon, melyből ötöt hazai pályán játszottak tíz pont jött össze, ami nem sok, főként, ha összehasonlítjuk az első nyolcban elért tizenkilenccel, melyből viszont csak négyen játszott saját közönsége előtt Gál István együttese.

Ezek után talán nem túlzás, hogy bravúr lenne egy csabai győzelem Szakályéktól, akik a megelőző három idegenbeli meccsükön mindössze egyetlen pontot szereztek. A gyengécske Duna Aszfalt otthonában nyert állásból buktak (1-2), a Vasas ellen is vezettek, sőt emberelőnyben is voltak, mégsem nyertek (2-2), az MTK ellen pedig a szezon legnagyobb arányú vereségébe futottak bele (0-3).

Ráadásul ott van még a hazai pálya előnye is; a lila-fehérek már öt veretlen meccsnél járnak saját közönségük előtt. Egymás után ez lesz a harmadik hazai bajnokijuk, míg a balatoniaknak utazniuk is kellett, ami szintén beleszámíthat a végeredménybe és ott van a statisztika is, mely szerint a siófokiak nem nyerni járnak a Viharsarokba. A legutóbbi négy vendégjátékuk mindegyike vereséggel ért véget, utoljára 2014 áprilisában sikerült pontot szerezni, akkor is kétgólos hátrányból felállva, Horváth Péternek is köszönhetően, aki egyszer betalált azon a bajnokin, akiktől ezúttal is nagy szükség lenne a gól(ok)ra.