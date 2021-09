Szerdán tartotta hagyományos szurkolói összejövetelét a Kaposvári KK

A Körcsarnok tanácstermében Puska Zoltán, a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Nikola Lazics, az együttes vezetőedzője, valamint Hendlein Roland csapatkapitány és Krnjajszki Borisz, a gárda irányító-hátvédje válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

– Rendhagyó bajnoki évet tudhatunk magunk mögött – kezdte bevezetőjében Puska Zoltán. – A szezon első felében szinte azt sem tudtuk, hogy a hét végén kivel játszunk és mikor. Zaklatott időszak volt és az első szakasz igen komoly változást is hozott. Nikola Lazics érkező vezetőedzőként december elején vette át a csapatot. Vele a gárda kilábalt abból a gödörből, amelyben volt. Nagyon örülök, hogy ezt a munkát ebben a szezonban is folytatja. Azt gondolom, hogy szakmai tudása, hozzáállása és pedagógiai érzéke komoly eredményeket fog hozni a kaposvári kosárlabdában. Ami az új szezont illeti, komoly kiválasztáson vagyunk túl. Örülök, hogy magyar játékosokat tudtunk megtartani. Borisszal hosszú távra tervezünk és bízom benne, hogy meghatározóvá válik Kaposváron. Hendlein mellett pedig több kaposvári kosárlabdázó is maradt nálunk. Meglepetésre volt távozó is, akivel számoltunk, de ahogy akkor is mondtam nem vagyok hajlandó belemenni semmiféle árlicitbe. Nagyon jól tudom, hogy mik a lehetőségeink és azokat a végletekig kihasználom, de azon túl nem megyek. Az edzővel egyeztetve folyamatosan azon dolgoztunk, hogy minél jobban megerősítsük. Egy olyan csapatot sikerült összeraknunk, amely bizakodásra adhat okot. Csorvási Milán érkezése is ezt a célt szolgálja. Négy légióst igazoltunk, az U23-as játékosaink pedig Plézer Gábor, Puska Bence és Paár Márk lesznek. Lejátszottuk az első mérkőzéseinket, a terveink szerint alakultak eddig a dolgok. A szponzoráció terén nincs nagy változás, költségvetésünk Kaposvár város honlapján, illetve a TAO tekintetében a klub honlapján bárki számára elérhető. A jegy és bérlet információk már elérhetők a honlapunkon. Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a támogatását, remélem, hogy jelenléti szurkolással tudják majd segíteni a csapatot az új szezonban.

– Sajnos, nem volt reális, hogy úgy tartsuk egyben az elmúlt szezont befejező csapatot, ahogy azt szerettük volna – folytatta Nikola Lazics. – Most azonban új csapatunk van ez pedig a legrövidebb felkészülési időszak volt edzői pályafutásom alatt. Általában október elején kezdődik a bajnokság, most pedig szeptember 22-én. Ez a harmadik hét, hogy a légiósokkal együtt vagyunk. Próbálunk haladni, de idő kell még, hogy összeálljunk csapattá. Ez valamennyi ellenfelünket egyformán érinti. Mi szeretnénk olyan kosárlabdát játszani, amiről mindenki megismer bennünket. Tudom, hogy mi Kaposvár a magyar kosárlabdának, tisztában vagyok azzal, hogy itt eredményt várnak el a szurkolók, és azt, hogy kerüljünk be a rájátszásba. A feltételek adottak a jó munkához, és emlékszem ellenfélként milyen szurkolás volt a körcsarnokban. Remélem, hogy az arénában saját csapattal is lesz lehetőségem erre.

Hendlein Roland a csapattársakra kitérve elmondta: a légiósok közül az egyes poszton szereplő Nimrod Hilliard, eleinte ugyan kissé fura volt, de mostanra már egyértelműen beigazolódott, hogy tényleg egy remek irányító. – T. J. Price-ot bizonyára mindenki ismeri – folytatta a csapatkapitány. – Személyesen eddig csak a pályán találkoztunk, de benne is egy jó srácot ismerhettünk meg. Az ő játékintelligenciája kulcsfontosságú lesz. Benne lesz az iksz. A hármas poszton Xavier Ford szerepel, aki még egy kicsit csiszolatlan gyémánt, de sikerül beépíteni a csapatba. Center poszton Wayne Martin játszik, aki ugyancsak hamar beilleszkedett. A kémia is elkezdett működni, jó edzéseink vannak, az öltözőben is remek a hangulat. Nyertünk egy-két meccset ez pedig nagyon jót tett és még jobban összekovácsolt bennünket. Ez az elmúlt időszakban nem volt ránk jellemző. Ebben a szezonban benne lehet, hogy olyan csapatunk lesz, melyet már évek óta vártak a szurkolók. Bízom benne, hogy ki tudjuk szolgálni a drukkereket.

– A legyen a cél, hogy olyan szinten kosárlabdázzunk, mint amikor az elmúlt szezonban sorozatban nyertük a mérkőzéseket – vette át a szót Krnjajszki Borisz. – Nincs sok időnk, hiszen a jövő héten kezdődik a bajnokság, de ha minél hamarabb jól összeállunk, eredményesek lehetünk. A szurkolók jelenléte pedig nagyon fontos lenne számunkra.

Nikola Lazics szurkolói kérdésre válaszolva elmondta: az elvárások nagyobbak a csapat felé, mint egy éve. Az elsődleges cél, hogy a gárda jó kosárlabdát játsszon, ez a legfontosabb. Ezt nyújtotta az együttes, amikor a győzelmi sorozatot produkálta.

Elhangzott még, hogy a bajnoki program összeállításakor több tényezőt is figyelembe kell venni, amely a klubtól független, így ráhatás sincs. Felvetődött még, hogy a régi csarnokban is lehetnének a mérkőzések, azonban az aréna megtöltése az elvárás a klub felé. Ez pedig a csapat érdeke is egyben.