Komoly átalakítás előtt áll a siófoki focicsapat

Tulajdonosváltással, kooperációs szerződéssel indult neki a Labdarúgó NB II. új szezonjának a BFC Siófok, melynek játékoskeretében is hatalmas változás zajlik.

A korábban, március végén a BFC Siófok csődjét vizionáló többségi tulajdonos György Tamás – aki főszponzorként továbbra is segíti a klubot – jövőbeni tervei miatt értékesítette üzletrészét a kisebbségi tulajdonos Nemes Ferencnek, így utóbbi birtokolja immár a klub száz százalékát.

– Haladunk tovább a megkezdett és sikerekkel kecsegtető úton – mondta a klub honlapján székfoglalójában Nemes Ferenc, aki hozzátette, céljuk, hogy a jövőre 100 éves egyesület méltó szerepléssel ünnepelhesse jubileumát. Ez utóbbitól jelenleg nagyon messze van a klub, mely sorra válik meg az értékeitől, ami nem épp a sikerekkel kecsegtető utat feltételezi.

A legutóbbi, csonka szezont ötödikként zárta a BFC Siófok, melyből olyan meghatározó labdarúgók távoztak, mint a kezdőként 25, illetve 23 bajnokit jegyző Lorentz (Paks), valamint Csilus (Haladás) és úgy tudjuk, a szerződéssel rendelkező csapatkapitány, a saját nevelésű Horváth Attila sem marad(hat) a klub kötelékében, aki a 27 bajnokiból huszonkettőn kezdet. Utóbbi ráadásul nem csak a pályáról fog hiányozni.

Rajtuk kívül a Szakály Dénes helyére érkező, hét bajnokin négy gólt szerző Remili szerződtetését is bejelentették már a harmadosztályú III. Kerülethez, Jánváriét a Nyíregyházához, illetve Boráét a Békéscsabához és többek közt a Bencze, Réti duó nevével sem találkozhattunk az eddigi felkészülési mérkőzések során.

A minőség mellett a mennyiséggel is gondok vannak; a mislenyiek elleni edzőmeccsen a mezőnyben már mindössze csak négyet cserélt Gál István vezetőedző, aki a nagy jövés-menés ellenére is maradt a posztján, a munkáját pedig ezúttal is pályaedzőként Csordás Csaba és kapusedzőként Bíró Imre segíti, míg a játékosok erőnlétéről ebben a szezonban Hamál Dávid helyett a Szombathelyi Haladástól érkező Ferenczi István gondoskodik.

Az érkezési oldalon Tömösvári Bálint neve szerepel, aki a Honvédtól érkezett, ahogy a „koopreciós” szerződésnek köszönhetően, a fiatal szabálynak is megfelelő Fazekas Loránt, Hajnal Gergely, Juhász Zsombor, Kovács Dominik négyes is. A huszonkét éves Tömösvári korábban játszott a Kaposvári Rákóczi FC együttesében is, a legutóbbi megyei derbin még gólt is szerzett zöld–fehér színekben Siófokon. A Honvédnak nemcsak a Siófokkal, hanem a szintén másodosztályú FC Ajkával is van egy hasonló szerződése, vagyis velük osztoznak a piros–fekete tehetségeken. Hajnal és Tömösvári már meg is szerezte első találatát sárga–kék színekben, sőt utóbbi a Balassagyarmat elleni edzőmeccsen is lőtt egy szabályosnak tűnő gólt, ám les miatt érvénytelenítették. Erre az edzőmeccsre 109 napot (!) kellett várni, ennyi idő óta nem léptek ugyanis pályára a balatoniak, akiknek a jelenlegi helyzetét látva Balogh Benitótól felettébb optimista nyilatkozat volt a klub honlapján az első tízbe kerülés. Minden estre van még némi idő az augusztus másodikai bajnoki rajtig, amit munkával lehet tölteni a pályán és azon kívül egyaránt.

BFC Siófok – Balassagyarmati VSE (NB III) 1–1 (0–1)

BFC Siófok, I. félidő: Hutvágner – Kiss B., Izing, Jagodics B., Körmendi – Horváth A., Tajthy T. – Balogh B., Horváth P., Tömösvári – Elek B. II. félidő: Kovács D. – Juhász Zs., Lapos, Fazekas L., Körmendi (Szalai P., 55.p.) – Medgyesi – György N., Kovács D., Nikházi, Hajnal G. – Németh J. Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Hajnal G. (64.p.) illetve Mátyás Zs. (41.p.)

BFC Siófok – HR-Rent Kozármisleny (NB III) 1–0 (1–0)

BFC Siófok: Hutvágner (Kovács D., 61.p.) – Lapos, Izing, Jagodics B., Kiss B. (Körmendi, 46.p.) – Medgyesi (György N., 46.p.), Tajthy T. – Balogh B. (Hajnal G., 46.p.), Nikházi, Tömösvári – Elek B. (Horváth P., 46.p.). Vezetőedző: Gál István.

Gólszerző: Tömösvári (7.p.).