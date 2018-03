Szettet nyertek, ám pont már nem jutott

Egy játszma jutott a Zarka Péter irányította 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttesének a csütörtöki kora esti jászberényi tv-s meccsen.

A nyitójátszmában végig a házigazda jászberényi együttes irányította a játékot – a vendég kaposváriaknál gondok voltak a nyitásfogadással –, s a második szettlabdájukat értékesítették.

A folytatásban is sok hiba csúszott a kaposvári egylet játékába, mégis keményen tapadtak az ellenfelükre. A játékrész hajrájában aztán újra felzárkóztak a somogyiak – eleinte a csapatkapitány Sitkey Mariann szorgoskodott, de jól dolgozott a hálónál az őt felváltó Harmath Zsófia és Leidgeb Noémi is, mint ahogy Horváth Alexandra és a brazil légiós Debora Ribeiro Araujo is nagyon fontos pontokat szerzett –, s 23–23 után már csak a vendégek tudtak eredményesek lenni.

A harmadik felvonásban nagyon beindult a jászberényi csapat, a Nagybajomból indult Miklai Zsanett és Pintér Andrea tarthatatlan volt. Folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, így újra a hazaiak kerültek lépéselőnybe. A teljes képhez tartozik, hogy a kaposváriak csak ebben a felvonásban négy nyitást is rontottak.

A negyedik, utolsó játékrészben egészen a szett feléig tartotta magát az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem társulata, utána viszont elléptek a házigazdák, akik így visszavágtak a kaposvári hasonló arányú vereségükért.

Jászberényi RK–1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3–1 (20, –23, 13, 16) Jászberény, 300 néző. V.: Mezőffy, Bátkai-Katona. Jászberényi RK: Adamenya (5), Miklai (20), Ivonkina (10), Bleicher N. (9), Pintér A. (19), Miranda (12). Csere: Lékó (liberó), Bertók (–). Vezetőedző: Deme Gábor. 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Fábián F. (2), Iricanin (9), Sitkey (4), Horváth A. (6), Araujo (10), Leidgeb (10). Csere: Csitári V. (liberó), Kanizsai (–), Harmath (6), Szívós I. (–). Vezetőedző: Zarka Péter. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 5–4, 10–7, 15–9, 20–16, 24–19, 25–20. 2. játszma: 5–2, 6–6, 8–8, 10–8, 10–10, 15–12, 20–18, 22–22, 23–23, 23–25. 3. játszma: 5–2, 10–5, 15–8, 20–11, 25–13. 4. játszma: 5–4, 9–10, 13–10, 13–12, 15–12, 15–13, 19–13, 20–14, 25–16.

Deme Gábor: – Végre újra tudtunk nyerni! Korábban is meg volt erre a lehetőségünk, de most összejött. A jobb nyitásfogadás döntött a javunkra.

Zarka Péter:– Nem voltak hatékonyak a nyitásaink, s a játékunkból is hiányzott az egészséges agresszivitás, a kellő átütő erő.