Szettet sem engedett a Fino a Kecskemétnek

A három nappal korábbi, szintén a somogyi megyeszékhelyen játszott bajnokihoz hasonlóan a házigazda Fino-Kaposvár a Magyar Kupa elődöntőjének első összecsapásán is legyőzte az ősi rivális Kecskeméti RC alakulatát. A különbség csupán annyi volt, hogy most a vendégeknek a szettnyerésre sem volt esélyük.

Akárcsak három nappal korábban a bajnokin, a Magyar Kupa (hazai) elődöntője is Bögöly Gábor méretes és annál hatásosabb blokkjával indult. A nyitó játszmában a házigazda kaposváriak szó szerint sánc-bemutatót tartottak: csak az első felvonásban Ilia Makarov négy ellenfelét takarta be irgalmatlanul, Bögöly is kiosztott még egyet, s a karmester Keen Cameron és a másik orosz légiós, Jurij Kruzskov is bemutatott egyet. Hihetetlennek tűnik, de a nyitó játszmában a végig jól játszó és egyre nagyobb különbséggel vezető Fino-Kaposvár csupán 12 pontot engedélyezett a négy külföldi idegenlégióssal megerősített – az egyaránt albán Amaraldo Deliu és Evangelos Vaiopoulos most is játszott, a vasárnapi bajnokit kihagyó szerb Igor Dubotics is a kezdőcsapatban kapott helyet, a szintén albán állampolgár Osman Qepa viszont a cserék között foglalt helyet – Magyar Kupa címvédő Kecskemétnek.

Szorosan indult a második felvonás, majd idővel nemes egyszerűséggel állva hagyta ellenfelét a Fino. Nem hibáztak a hazaiak; láthatóan élvezték a játékot. A két orosz légiós, Jurij Kruzskov és Ilia Makarov hangyaszorgalommal termelte a pontokat, Bögöly Gábor és Horváth Kristóf pedig keményen tartotta velük a lépést. Keen Cameron remekül osztogatta a labdákat, a liberó szerepkörébe bújt Bozóki Bence magabiztosan „takarított” a pályán, s ha kellett, akkor a rangidős Nagy József is odatette magát. A játékrészt stílszerűen Bögöly két foghatatlan ásza zárta le.

A harmadik szett volt a legszorosabb – még olyan is volt, amikor a vendégek vezettek –, ám aztán helyre billent a megszokott rend. A Fino-Kaposvár mestere, az argentin Ruben Wolochin (az egész mérkőzésen) másodszor rendelte magához a játékosait, ám nem leszúrni akarta a társaságot: csupán nyugalomra, higgadtságra intette őket. Meg is lett a foganatja, hiszen a vendégek már képtelenek voltak több pontot szerezni…

A bő egy órás, 62 percig tartó mérkőzés legjobbjának az orosz Jurij Kruzskovot, illetve az ex-kaposvári Deák Márkot választották meg.

A visszavágót január 30-án, csütörtökön 18.30 órakor rendezik majd Kecskeméten. Az idei Magyar Kupa fináléja szintén Kecskeméten lesz február 29-én, szombaton. A meglehetően furcsa kiírás miatt a Finonak minimum két szettet kell(ene) nyernie, hogy ott lehessen a döntőben. Ha az első meccsen látottakat vesszük alapul, nincs – illetve nem lehet – félni valónk; nyugodt szívvel várhatjuk a kecskeméti visszavágót.

A mérkőzés összegzése helyett elég legyen annyi: míg a hazaiak 13 blokkot osztottak ki, a vendégeknél csupán egyet láthattunk. Mi öt ásszal kínáltuk meg őket – ebből négyet Bögöly vállalt –, míg az ellennek csak kettő pontot érő nyitása volt.

Fino-Kaposvár–Kecskeméti RC 3–0 (12, 16, 18)

Kaposvár Aréna, 450 néző. V.: Mezőffy, Vári.

Fino-Kaposvár: Keen (2), Bögöly (14), Makarov (9), Kruzskov (21), Horváth K. (12), Nagy J. (3). Csere: Bozóki (liberó), Kalmár Á. (–), Martinez (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin.

Kecskeméti RC: Deliu (1), Krupánszki (4), Vaiopoulos (4), Pesti M. (11), Dubotics (8), Gacs (3). Csere: Deák M. (liberó), Qepa (4), Szabó Bence (–). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 10–6, 15–8, 20–11, 25–12 (17 perc).

2. játszma: 5–4, 10–9, 15–11, 20–14, 20–16, 25–16 (22 perc).

3. játszma: 5–4, 8–10, 10–10, 15–14, 20–16, 25–18 (23 perc).

A másik elődöntőben: Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. Pénzügyőr SE 1–3 (–23, 23, –17, –32)