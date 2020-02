Szettgyőzelmet ért a csupaszív játék a Vasas ellen

Bár kikapott hazai pályán a Vasas Óbudától az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabda extraligás csapata, minden dicséretet megérdemelt, hiszen Sara Klisura nélkül is méltó ellenfele volt a Magyar Kupa-győztesnek.

A Békéscsaba elleni idegenbeli győzelem után újabb nagy rangadó várt az 1. MCM-Diamant Kaposvárra, mely a friss Magyar Kupa-győztes Vasas Óbuda együttesét látta vendégül a női röplabda Extraligában. Eddig kétszer csaptak össze a felek, s mindannyiszor a pontvadászatban éllovas somogyiak örülhettek a Bajnokok Ligájában is szerepelt fővárosiak ellen.

A találkozó előtt rendezték az arénában az V. és VI. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjének megnyitóját, s a finálé résztvevői meghívta a klub az összecsapásra. A derbi előtt debütált a csapat himnusza, melyet Hamvai PG készített.

Kiválóan kezdte a mérkőzést a hazai együttes, mely remek játékkal hamar kilencpontos előnyre tett szert. Jakub Gluszak kikérte mindkét idejét, s az edzői intelmek jót tettek az angyalföldieknek, hiszen két egységre felzárkóztak. Hatalmas csata zajlott a pályán, mindkét fél alaposan kitett magáért, s a hajrához is fej fej mellett érkeztek a csapatok. Elég volt azonban egy elnézett szerva és két elpuskázott támadás, máris szettlabdához jutottak a vendégek, akik éltek is a lehetőséggel.

A második játszma is rangadóhoz méltó, színvonalas játékot hozott, 8–6-os hazai vezetésnél aztán elnémult az aréna. Sara Klisura, mutatta a játékvezetőnek, hogy baj van, a kiváló röplabdázó a térdét fájlalta, s a – nézők vastapsa mellett – társai segítették le a pályáról… A közjáték teljesen összezavarta a kaposváriakat, a Vasas pedig könyörtelenül kihasználta a hibákat és behúzta újabb részsikerét.

A harmadik etapra rendezte a sorokat Sasa Nedeljkovic mester és a vezérét vesztett somogyi csapat megmutatta, soha nem adja fel. Küzdöttek, hajtottak a lányok, mindent beleadtak, amit csak tudtak, s a csupaszív játéknak meg lett az eredménye, hiszen Tálas Zsuzsanna pimasz megoldásával megnyerte a játékrészt a házigazda.

A szurkolók is ráéreztek, nagy szüksége van a biztatásra a kedvenceiknek és fergeteges hangulatot teremtettek az arénában. A nézők által űzött, hajtott kaposváriak tapadtak ellenfelükre a negyedik játszmában is, de a Vasas Óbuda magasabb fordulatszámra tudott kapcsolni és végül megnyerte a negyedik szettet és ezzel együtt a mérkőzést is.

Bár kikapott a Diamant, mégis minden hazai játékos dicséretet érdemelt, hiszen óriásit küzdöttek és bebizonyították, nem egyszemélyes csapat a Kaposvár. Az amerikai center, Berkeley Dawn Oblad különösen elemében volt: az ütéseivel és a méretes blokkjaival megmutatta, miért is esett rá a szakmai stáb választása.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Vasas Óbuda 1–3 (-22, -13, 18, -20)

Kaposvár, 900 néző. V.: Mezőffy, Vári.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Tálas (4), Szűcs K. (7), Sipic (4), Szerencsés-Miklai (12), Klisura (6), Djurics (7). Csere: Szpin (libero), Oblad (7), Matics (11), Tóth J. (-), Kalmár (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Másodedző: Böcz Dávid és Vajda Tamás.

Vasas Óbuda: Kostelanská (24), Kalicanin (8), Kjelstrup (-), Török (20), Gyimes (6), Takagui (4). Csere: Juhár (libero), Villám (8), Dékány (-). Vezetőedző: Jakub Gluszak. Másodedző: Kőnig Gábor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–0, 4–1, 6–2, 11–2, 12–7, 13–10, 15–12, 17–13, 20–16, 21–18, 22–20, 22–23.

2. játszma: 3–1, 6–3, 7–5, 8–6, 8–8, 9–11, 9–15, 11–19, 13–23.

3. játszma: 2–3, 4–4, 8–6, 10–8, 11–9, 12–10, 15–15, 17–15, 19–17, 21–17, 23–18.

4. játszma: 2–3, 4–4, 7–6, 9–9, 12–15, 14–16, 15–18, 16–21, 19–21, 19–23.