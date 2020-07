Színes programokkal vár az idei nyár a strandokon

Az idei nyáron 17. alkalommal rendezik meg a Mozdulj Balaton! szabadidős eseménysorozatot. A programokhoz 3 megye 33 településének 38 strandja csatlakozott. Az első rendezvényeket július 11-én tartják, a nyárzáró sporttalálkozó augusztus 29-én lesz Vonyarcvashegyen.

– A járvány mérséklődése lehetőséget adott arra, hogy a megtarthassuk a Mozdulj Balaton! strandi szabadidősport rendezvénysorozat 17. évadát – fogalmazott Bartsch János programszervező. – Véglegessé vált, hogy a szokásosnál egy héttel később, július 11-én, szombaton kezdünk. Azt javasoljuk, hogy a programsorozat kezdetén olyan sportágak szerepeljenek, melyekben nincs testi érintkezés. Ilyenek lehet a strandröplabda, a kapura rúgó és kosárra dobó verseny, a teqball, az asztalitenisz, a tollaslabda, a petanque, a tchoukball, a lábtenisz, a fitt gépeken végzett gyakorlatok, valamint a vízben fejelés, kosárra dobás és röplabdázás. Ha tovább mérséklődnek vagy eltörlik a járvány­ügyi szabályokat, akkor a foci három- és hatfős változatát, valamint a streetball- és strandkézilabda-programokat is lebonyolíthatják a helyi szervezők.

A balatoni nyárhoz több mint másfél évtizede hozzátartozó szabadidős rendezvénysorozat 2019-ben is kitűnő évet zárt. Az összesítésből kiderült, hogy a 339 helyi programnapon csaknem 30 ezren vettek részt. A szervezett programokra jelentkezők mintegy háromnegyedét a 6–25 év közöttiek tették ki, a hölgyek részvételi aránya pedig 35 százalék volt, s tavaly is szívesen vettek részt a programokon külföldiek. A sportágak népszerűségi listája élén a strandröplabda és a strandfoci szerepelt. Ezeket a vízi játékok, a vízilabda, az asztalitenisz, a kézilabda, és a streetball követte, majd a sorrendet a tollaslabda, a lábtenisz és a petanque zárta. Az eszközparkot három teqball­asztallal és a hozzá tartozó információs táblákkal, nyolc kültéri asztalitenisz-asztallal, valamint egy strandon két szárazföldi sporteszközzel bővítették. A strandokon gondot fordítottak a homokos pályák folyamatos karbantartására és a vízi eszközök időbeni kihelyezésére is.

Bartsch János hozzátette: az idén tovább folytatódik a strandi sporteszközök fejlesztése az EMMI Sport Szakállamtitkársága és a Balaton Fejlesztési Tanács jóvoltából, így immár húsz helyszínen lehet majd kipróbálni a tchoukballjátékot.

A Somogy, Veszprém és Zala megyei strandokon július 11-től augusztus 22-ig minden szombat délután, valamint további két szabadon választott napon, szervezett, ingyenes sportprogramok várják az érdeklődőket. A programok javasolt kezdési időpontja 14 óra lesz majd, de természetesen sok függ az időjárás alakulásától is. A kialakított pályákat és a strandokra telepített sport­eszközöket egyébként bárki szabadon használhatja a rendezvényeken kívül, a hét minden napján. Az idén kapcsolódik be a programba a kővágóőrsi Pálkövei strand, Balatonfüred, Gyenesdiás, Balatonszárszó, Balatonszemes és Balatonföldvár pedig továbbra is két-két stranddal vesz részt az eseményeken.

A programsorozat immár hagyományosan a vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárul augusztus 29-én, amikor összemérik majd ügyességüket egymással a strandok csapatai.

A somogyi helyszínek: Balatonberény (községi strand), Balatonboglár (Platán strand), Balatonfenyves (balatonfenyves-alsói szabadstrand), Balatonföldvár (Keleti strand/Nyugati strand), Balatonlelle (Napfény strand), Balatonőszöd (községi strand), Balatonszárszó (Községi strand/Móricz Zs. utcai strand), Balatonszemes (Berzsenyi utcai strand/Hullám strand), Balatonvilágos (Aligai strand), Fonyód (Sándor-telepi strand), Siófok (Ezüstparti strand), Szántód (községi strand), Zamárdi (Kossuth utcai szabadstrand).