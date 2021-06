Szivaros ünneplést is érhet Surányinak a bent maradás

A tizenkettedik helyen zárta jubileumi, tizedik OB I.-es szezonját a Kaposvári VK. A mögöttünk hagyott évadot Surányi László vezetőedző értékelte.

A BENU Magyar Kupa első csoportjának küzdelmeiből kiindulva nem várt könnyű szezon a Kaposvári VK felnőtt csapatára, amely eléggé megfiatalodott a jubileumi szezon előtt.

– Szép és hosszú szezont hagytunk magunk mögött, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal tizenkét hónapig tartott – vágott bele az évad értékelésébe Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – A Magyar Kupával kezdődött minden. A sorozat hasznos volt számunkra, sok mérkőzést játszottunk az új lebonyolításnak köszönhetően. Az elmúlt években mindig probléma adódott abból, hogy kevés meccset tudunk játszani a szezon előtt. Ezúttal jó meccseket vívtunk, és a helyezéssel sem voltam elégedetlen. Azt sajnálom, hogy nyártól visszatér a régi rendszer.

A Magyar Kupa végére egészen jól összerázódott a kaposvári csapat, de ekkor a vízilabdások között is felütötte a fejét a koronavírus-járvány. A KVK első bajnoki fellépése rögtön el is maradt, hiszen a szolnokiaknál több pozitív esetet is találtak. A második körben már medencébe ugrottak a kaposváriak, de az egri vereségből hazatérve náluk is megjelent a világjárvány, ami igen komoly károkat okozott. Hetekre karanténba kerültek a játékosok, akik kezdhették elölről az alapozást.

– Az első forduló előtt már a buszban ültünk, mikor szóltak a szolnokiak, hogy ne utazzunk – tette hozzá Surányi László. – Mire rendesen elkezdtük volna a bajnokságot, nálunk is felütötte a fejét a koronavírus. Ha jól emlékszem, összesen négy csapatot nem érintett a világjárvány, így elég érdekes, hogy végig tudtuk játszani ezt a szezont, de én örülök annak, hogy így történt.

A kaposváriak a karantént követő tíz nap leforgása alatt négy élcsapattal is megmérkőztek, de nem tudtak bravúrt elérni, így öt vereséggel indították a szezont. Ezt követően azonban jött egy áttörés zsinórban négy győzelem formájában.

– Egy Bajnokok Ligája csoportkörrel kezdtünk – értékelt Surányi László. – Ez hasznos volt számunkra. Olyan mérkőzésekkel tudunk visszatérni, melyeken nem lett volna esélyünk a pontszerzésre. Ezt követően egész jól sikerült a bajnokság őszi fele, jöttek a győzelmek. A szezon előtt úgy számoltunk, hogy minimum tizenöt pont kell a bent maradáshoz, ezt féltávnál túlteljesítettük. Már csak az volt a kérdés, melyik pozícióban zárunk.

A tavaszi szezon kevésbé volt szerencsés somogyi szempontból, hiszen a Vasas, Miskolc, a Szentes és az UVSE ellen is kevésen múlt a győzelem.

– A biztos bent maradás után sem dőltünk hátra – fogalmazott a kaposváriak vezetőedzője. – A vírus mellett voltak más gondjaink is, sok minden sújtott minket, így összesen talán csak két olyan bajnokink volt a harmincból, melyeken az általunk elképzelt tizennégy játékos alkotta a keretet. Ehhez képest egész jó volt a szezon.

Összességében kettős érzéseim vannak, hiszen 31 pontot szereztünk. Ha ezt mondja valaki a bajnokság előtt, akkor azt kinevetem. A mezőny nagyon sűrű volt, hiszen két csapat is csak egy ponttal előzött meg minket.

A 31 pont viszont csak a tizenkettedik helyre volt elég, ami miatt kicsit csalódott vagyok. Annak viszont örülök, hogy a következő szezonban is marad ez a lebonyolítási rend.

Az utolsó fordulónak is maradt tétje, a PVSK elleni rangadón a csapat megszerezhette volna a tizedik helyet, ami igazán stílszerű lett volna a tizedik szezonjához. A pécsiek nem adtak esélyt a pontszerzésre, ami igazán fájó szezonzárás volt kaposvári szempontból. A pontszám alapján bizonyos, hogy jó munkát végzett a KVK szakmai stábja, így arról is érdeklődtünk, hogy marad-e a csapat élén Surányi László.

– Úgy néz ki, hogy maradok – mondta a jövőjével kapcsolatban a vezetőedző. – A játékoskeret több helyen változni fog. Jelen pillanatban több a távozó, de nem lesznek akkora változások a keretben, mint az elmúlt években.

Nem lesz könnyű a következő szezon, hiszen úgy vélem, hogy lesz öt olyan csapat, amely a dobogóért játszik majd, míg a maradék a bent maradásért, mivel csökken a bajnokság létszáma.

A mezőny vége biztos, hogy nagyon sűrű lesz, így aki bent marad, az úgy fog ünnepelni, mint Dárdai Pál: szivarral a szájában. Bár nem vagyok nagy dohányos, de remélem, hogy a következő szezon végén megérdemlem, hogy elszívjak egyet.

Fotó: Lang Róbert