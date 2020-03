Szobában és teraszon maradnak formában a sportiskolások

Ahogy a világ sok pontján a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál is csak az internet segítségével tudják megoldani az edzések vezénylését a koronavírus-járvány miatt.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályaiban is azonnal átálltak az internetes lehetőségekre, hiszen az edzőtermekben, csarnokokban nincs mód a csoportos mozgásra. Van ahol a gyerekek az edzőkkel egy videós program segítségével tartják a kapcsolatot. Ehhez egyszerre többen is csatlakozhatnak. Az úszó szakosztálynál Virovecz Richárd vezetőedző tartja így a tréningeket. Mint mondta mindez jó lehetőség is egyben a csapatszellem erősítésére. A most jobb híján szárazföldi edzéseket végző gyerekeket látja is a képernyőn, így a mozgásban is tud javítani.

Akad, ahol előre megbeszélt egyéni edzéstervek alapján egyénileg folytatják a felkészülést a fiatal sportolók. Ilyen a birkózó szakosztály is.

– Hasonlóképp, mint a többiek mi is élünk az internet adta segítséggel – fogalmazott Takács László, a birkózószakosztály vezetőedzője. – Már kiosztottuk az ugrálóköteleket, kézi súlyzókat, a kettlebellt, de kaptak a gyerekek SMR-hengert és TRX-et is. Úgy gondolom, nincs akadálya, hogy aki akarja, az karban tartsa az izmait. Mindehhez edzéstervvel, gyakorlati útmutatóval nyújtunk segítséget. Videókat és leírásokat küldünk sportolóinknak, ami alapján összeállíthatják a kívánt gyakorlatsorokat. Kértük a szülőket, hogy ők is kapcsolódjanak be a munkába, ez nem csak a gyerekeknek előnyös, de ők is mozoghatnak. Aki meg tudja oldani a futást ellenőrzött körülmények közt biztonságosan, az előnyösebb helyzetben van. Terveink közt szerepel, hogy rövidesen kis csoportokban elindítjuk a videós foglalkozásokat is.

– Minden délelőtt csoportos foglalkozásokat tartunk az internet segítségével – nyilatkozta Dross Zoltán a sportiskola U11 és U12-es kosárlabda-csapatának edzője, aki Rózsa Attilával közösen irányítja az U11 és U12-es (egyébként a bajnokságokban eddig veretlen) együtteseket.

– Amíg ezeken főleg erőnléti feladatok szerepelnek, addig a délutáni tréningeken már a labda is előkerül. A közösségi háló és a videós csatornák is segítségünkre vannak, így igaz egyelőre négyesével, de élőben láthatom is a gyerekeket. Amíg jobb idő volt, addig a labdavezetéses gyakorlatokat teraszon, erkélyen meg tudták oldani a gyerekek, most ez egy kicsit nehezebb. Mindig kérek visszajelzést is, a csapat tagjai pedig lelkesen küldik is a videókat, fotókat magukról.

– A dzsúdó szakosztálynál egyéni edzésterveket küldtünk – tájékoztatott Böröcz Zsolt vezetőedző. – Minél nagyobbak a gyerekek, annál komolyabb, és részletesebb edzéstervet kapnak. Minden nap bekérünk tőlük egy felvétel részletet, hogy aznap becsületesen megcsinálták-e a feladatokat. A videókból klipeket készítünk, amit a meg is osztunk a közösségi oldalon.

– A jégkorong csarnok bezárása után amúgy is szárazföldi edzések következtek volna a hokisoknál, így nem szokatlan ez a fajta munka, csupán a tervezettnél korábban kellett átállni és egyénileg, otthoni edzésterv alapján kell elvégezni a gyakorlatokat. Ahogy újrakezdjük az edzéseket a szakosztálynál elvégzik a száraz teszteket, így látják, ki mennyit fejlődött. Az edzéseket a korosztályos edzők tartják online felületen, ezért közösségi csoportokat is létrehoztak a világhálón. Népszerű volt a program, itt is csoportokra kellett bontani a gyerekeket a létszám miatt.

– Három korosztályban nyolc csoportban folyik a munka az atlétikai szakosztályban – mondta Lukács Máté vezetőedző. – Három kölyökatlétiai csoportunkban a testnevelők irányításával dolgoznak a gyerekek, míg öt csoportunkban a szakosztály keretin belül zajlik a munka. Utóbbiaknál elsősorban egyéni edzésterveket küldtünk ki a sportolóinknak. Ezek főleg erőnléti és állóképesség-fejlesztő gyakorlatsorokat tartalmaznak.