Szolnokon folytatják a kaposvári vízilabdázók

Furcsa ezt írni: idén már a hatodik tétmeccsére készül az idősebb Berta József vezette Kaposvári VK alakulata, ám még mindig nem láthattuk őket hazai környezetben...

A társaság vasárnap jött haza Szolnokról, ahol két nap alatt három Magyar Kupa-meccsen szólították őket a medencébe – a Bp. Vasas-Plaket együttesét legyőzték, míg a Bp. Honvéd SE csapatától és a házigazdáktól kikaptak –, szerdán 16 órakor pedig ismét a Tisza-parti városban játszanak, ám ezúttal bajnokit. A kupameccsen a tartalékosan felálló szolnokiak nyolc góllal nyertek a szintén foghíjas kaposváriak ellen, s borítékolható, hogy szerdán este is hasonló lesz a különbség a két egylet között.

Két éve mindent vittek a szolnokiak – megnyerték a Bajnokok Ligáját, bajnokok és kupagyőztesek voltak –, az előző szezon viszont nem róluk szólt. A BL-ben nem jeleskedtek, itthon pedig letaszította őket a trónról a Fradi. Jobb szezonban bíznak, s ezért mindent meg is tesznek. Amdrija Prlainovics és Kis Gábor személyében szerb és magyar olimpiai bajnokot is a soraikban tudhatnak – a kispadjukon is egy szintén szerb olimpiai bajnok, Zivko Gocsics foglal helyet –, míg Nagy Viktornak és Bátori Bencének (többek között) világbajnoki aranya van, de Zalánki Gergő, Angyal Dániel és Jansik Dávid is szerepelt a válogatottban.

A Kaposvári VK a jövő héten, szerdán 1930 órakor tartja majd a hazai premierjét a Debreceni VSE ellen. Számunkra igazából azzal a meccse kezdődik majd a bajnoki pontvadászat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS