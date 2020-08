Szolnokon kezdené el az idegenbeli pontok gyűjtögetését a BFC

A négy forduló után, hét ponttal a kilencedik helyen álló Szolnok MÁV FC otthonában lép pályára a BFC Siófok Merkantil Bank Liga Labdarúgó NB II. ötödik fordulójában, vasárnap 19 órakor.

A házigazda szolnoki együttes a legutóbbi fordulóban kikapott Debrecen otthonában (0–3), ami egy kilencmeccses veretlenségi sorozatnak vetett véget, míg a balatoniaknak egy nyolcmeccses nyeretlenségi szériájuk szakad meg a kiesés ellen küzdő, újonc Debreceni EAC legyőzésével (3–2). Ez volt ebben a naptári évben az első hazai sikerük, idegenben pedig utoljára Győrből tudták elhozni a három pontot még februárban.

Nem lesz könnyű dolga Baloghéknak, ebben a szezonban ugyanis kettőből kettőt nyert a Szolnok otthon, ráadásul még gólt sem kapott, s a Tiszaligetben utoljára tavaly decemberben bukott az NB I.-be feljutott Budafok ellenében. Kikaphattak volna ugyan februárban a somogyiaktól is, ám Nagy Róbert játékvezető az utolsó percben megmentett egy pontot az akkor kiesés ellen harcoló klubnak egy vitatható büntetővel (1–1). Ezzel az eredménnyel talán most is kiegyeznének siófoki oldalon, hiszen a találkozó esélyese a korábban a kék-sárgáknál is megfordult Vólent, Szabó, Szekszárdi, László négyest foglalkoztató Szolnok, melynek eddigi mindhárom találatát Novák jegyzi, akire érdemes lesz tehát odafigyelni védekezésben. Ez utóbbiban nagyot kéne javulni a pontszerzéshez, hiszen négy forduló alatt már tizenegy kapott gólnál jár Hutvágner. Nem lehet mindig három gólt rúgni egy győzelemhez.

Az viszont optimizmusra adhat okot, hogy elől jönnek a találatok, Balogh remek formában van, 213 perc elég volt neki, hogy kétszer is eredményes tudjon lenni, és az első fordulóban kezdő, aztán padozó Tömösvári is remekül teljesített legutóbb. Ha ezúttal is több, hasonlóan jó egyéni teljesítmény akadna a balatoni együttesben, illetve sikerülne párharcokban is felnőni Csábi József tanítványaihoz – akik elsősorban a biztos védekezésre helyezik a fő hangsúlyt – erre a kilencven percre, akkor komoly problémát okozhat szolnoki ellenfelének a BFC Siófok.