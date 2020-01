Szoros mérkőzésen kapott ki a Kaposvár

Nagyot küzdött idei első mérkőzésén a Kaposvári KK csapata, de végül vereséget szenvedett hazai pályán a DEAC alakulatától.

Az esztendő első bajnoki mérkőzését vívta a Kaposvári KK az NB I./A csoportos férfikosárlabda pontvadászatban. Az alapszakasz tizennegyedik fordulójában első alkalommal vezette szakmai igazgatóként a somogyi együttest Sztojan Ivkovics. Az eddigi vezetőedző Fekete Ádám is a szakmai stáb tagja maradt, így természetesen ő is helyet foglalt a hazai kispadon.

Davis öt pontjával kezdett a Kaposvár, a vendégeknél Moody volt először eredményes. Jól védekeztek a somogyiak az első percekben, Norfleet pedig három triplával növelte az előnyt. Az amerikait nem tudták megállítani a debreceniek. Davis sem akart lemaradni parádés csele után újabb két pontot ért el. Tóth Ádám révén zárkózott a DEAC, de a negyedet a hazaiak nyerték 31–21-re. Moody 3+1-es akciójával és Harrison triplájával jött közelebb a Debrecen, jött is Ivkovics időkérése. Ponjavics zsákolására Manigat válaszolt hasonlóképp, Omenaka csapattársával ütközött és időlegesen kivált a játékból. Hendlein is bejelentkezett egy 2+1-el, majd egy triplát is hintett. Moody egyenlített 48–48-nál, majd vezetést is átvette a DEAC.

A nagyszünetet követően Tóth Ádám szerezte az első találatot, a hazaiak pedig visszaestek támadásban. Állandósította vezetését a hajdúsági együttes, ráadásul Lalic a kipontozódás szélére sodródott. Dramicsanyin büntetőivel sikerült ismét fordítani 61–60-nál, Nem vezettek sokáig a kaposváriak, az elrontott támadások után pedig Polyák révén rendre újabb debreceni pontok születtek. A záró szakaszban elkeseredetten harcolt az egyenlítésért a hazai alakulat, de a fontos pillanatokban újabb hibák következtek. A végjátékra 83–77-es vezetéssel fordult a DEAC, Hendlein triplája jókor jött, Davis pedig 2+1-el faragott a hátrányon. Hendlein újabb távolival köszönt be, így 88–90 volt az állás az utolsó percben. Ponjavics pedig hiába szerzett labdát Moody szerelését nem látták szabálytalannak a játékvezetők, Boriszov büntetői pedig győzelmet értek a Debrecennek.

Kaposvári KK–Debreceni EAC 92–94 (31–21, 19–31, 19–26, 23–16)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1600 néző. Vezette: Praksch P., Tóth C., Ádám J.

Kaposvári KK: Davis (27/6), Norfleet (21/15), Ponjavics (11/3), Hendlein (17/9), Lalic (8). Csere: Dramicsanin (7), Baki (-), Krnjajszki (1), Bogdán (-). Szakmai igazgató: Sztojan Ivkovics. Edzők: Fekete Ádám, Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Debreceni EAC: Moody (18/9), Polyák (17/9), Manigat (11/6), Borisov (19/3), Tóth Á. (9). Csere: Omenaka (4), Harrison (11/3), Bognár (5). Vezetőedző: Kovács Adrián.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 5–0, 7. perc: 23–15, 12. perc: 33–30, 17. perc: 45–41, 22. perc: 50–54, 27. perc: 63–62, 32. perc: 69–81, 37. perc: 80–85.

Jók: Davis, Hendlein, illetve Moody, Polyák, Manigat.

Sztojan Ivkovics: – Sokkal többet kaptam a csapattól, mint gondoltam. Továbbra is voltak gyerekes hibáink, amik egy nálunk erősebb csapat ellen nem férnek bele. A játékosok a faultot emlegetik a meccs végi szituációnál, de ha nyerni akarunk, akkor be kell zsákolni az ilyen helyzeteket. Más hiányérzetem nincs, látszik hol van a problémánk. Azon kell dolgoznunk, hogy a kiegészítő játékosok fejében helyre álljon a rend és, elérni, hogy ha egyedül vannak dobják rá a labdát. Ezzel a játékkal a mi szintünkön lévő csapatokat verni fogjuk, A jobb csapatokat a kiegészítő játékosok teljesítményével tudjuk, ehhez nekünk edzőknek kell pluszt adni.

Kovács Adrián: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk itt Kaposváron, főleg az edzőváltás után. Tudtuk, hogy a hazai csapat extra energiát visz mind a támadásba, mind a védekezésbe és ez így is történt. Dicséret illeti a csapatomat, az első negyedet az első negyedet leszámítva. Akkor Norfleet extrát nyújtott, ez ellen nem jól védekeztünk. Tudtunk váltani és agresszívebb lett a védekezésünk. Jó volt a kommunikációnk, csapatként kosárlabdáztunk. Mérkőzések óta viszontlátom, hogy nagyon együtt van a csapat, örömteli kosárlabdát játszunk.