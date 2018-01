Szoros mérkőzést nyert meg a Kaposvári KK

Nehéz mérkőzést nyert nyert meg a Kaposvári KK a sereghajtó Sopron ellen az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Mindkét csapatnál akadtak sérültek, a hazaiaknál Baki Gergely játéka volt kérdéses, a soproniaktól Tóth Gergely és Élő Bálint hiányzott sérülés miatt. Ivosev családi gyászára való tekintettel megemlékezéssel kezdődött a találkozó. A meccs első pontjait pedig a Sopronban is megforduló Spica szerezte volt csapata ellen. A kaposvári center ugyan kihagyott egy zsákolást, de egy tempóval gyorsan javított. Hendlein két zsákolása és Ivosec ziccere nyomán Sabáli Balázs edzőnek négy és fél perc után már időt kellett kérnie. Parker tripláival maradt versenyben a Sopron, ő szerezte csapata pontjainak több, mint felét. El-Amin egyenlített 24–24-nél, Dénes triplája pedig már a vezetést jelentette a vendégeknek. Néhány gyors akcióval fordítottak a hazaiak, de Watkins két zsákolása után már Fekete Ádám edző kérhetett időt. A soproni zóna megfogta a somogyiakat, ráadásul az indításokba is több hiba csúszott, így 41–41-el zárult a félidő. A szünetben rendezett dobóversenyt az U20-as kaposvári csapat tagja Veilandics Barna nyerte, aki 30 ezer forintot érő jutalmat vehetett át.

A nagyszünet után a Sopron rajtolt jobban a nyolcadik távoli kísérletet is elrontó kaposváriakkal szemben. Egy 7–0-ás rohanás után kért újabb időt Fekete Ádám, Gibbs pedig végre messziről is betalált. Sok hibával kosárlabdázott mindkét együttes, de El-Amin pontjaival tartotta előnyét a vendég együttes. Elkeseredett harcot vívtak a somogyiak az újabb előnyért, amely Ivosev vezérletével és Hendlein ziccerével sikerült is. A záró szakasz Gibbs triplájával indult, de nem szakadt le a Sopron. Watkins remekelt a palánkok alatt, Henderson pedig öt perccel a vége előtt 69–69-re egyenlített. A legjobbkor jött Tóth Péter hármasa, a parádézó Ivosev 2+1-es akciója után pedig 75–69 állt a táblán. A végjátékban már megőrizte előnyét a hazai alakulat, amely nagyon nehéz csatát nyert meg az ugyan sereghajtó, de jól játszó és keményen küzdő Sopron ellen.

Fekete Ádám: – A több légióst is cserélő és egyre jobban összeálló Sopron igazi élet-halál küzdelmet vívott. Biztos voltam benne, hogy nagyon kemény ellenfelek lesznek és jól játszanak majd. A végjátékban azonban jobban kosárlabdáztunk, jókor, jó döntéseket hoztunk. Ivosev sportteljesítmény előtt le a kalappal. Bárki, bármit gondolt róla eddig, csupa nagy betűvel kell írni a nevét. Köszönjük, amit a csapatért tett. Bízunk abban, hogy szombaton még többen kijönnek szurkolni nekünk a Falco ellen.

Sabáli Balázs: – Mind támadásban, mind védekezésben ellentétes félidőink voltak. Várható volt, hogy a Kaposvár nem fog végig nulla százalékkal dobni távolról. Rossz védekezéseinket kihasználták és harmadik negyedben kicsit fölényeskedtünk is. Küzdöttek a srácok az utolsó pillanatokig, de a végén egy-két hibát kihasználva, gyors indításokból könnyű kosarakat dobtak a hazaiak.

Kaposvári KK–Sopron KC 85–79 (24–21, 17–20, 21–19, 23–19)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Földházi T., Jakab L., Kovács N.

Kaposvári KK: Dunn (7/3), Gibbs (14/6), Ivosev (26/6), Hendlein (16), Spica (15). Csere: Tóth P. (7/3), Papp P. (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Sopron KC: Parker (19/9), Henderson (10), El-Amin (13/3), Takács N. (5/3), Watkins (20). Csere: Dénes (9/9), Mészáros M. (-), Duvnjak (3), Kántor (-). Vezetőedző: Sabáli Balázs.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4, 7. perc: 14–7, 12. perc: 26–24, 17. perc: 36–33, 22. perc: 41–48, 27. perc: 51–54, 32. perc: 65–64, 37. perc: 72–69.

Kipontozódott: Hendlein (a 40. percben), illetve Henderson (a 38. percben).

Jók: Ivosev (a mezőny legjobbja), Dunn, Hendlein, illetve Watkins, Parker.