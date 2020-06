Sztárokkal indult a szezon

Sztárparádéval indult a Desedán az idei triatlonos szezon. A kétnapos versenydömping több száz sportolót, köztük olimpiai, világ és Európa-bajnokokat vonzott a Kaposvár melletti tóhoz.

Szikrázó napsütésben, közel harminc fokos melegben köszöntek egymásnak boldog új évet a triatlonisták a Deseda-partján. A sportolók a világjárvány miatt ugyanis Somogy megyében állhattak először rajthoz. A versenyhétvége az olimpiai távval indult, melyen a férfiaknál a magyar válogatott tagjai zártak a dobogón.

– Izgatott voltam a rajt előtt, mivel tíz hónapja nem volt versenyem – nyilatkozta az első helyen befutó Bicsák Bence. – A fő célom az volt, hogy teljesítsem a távot, ami elég kemény volt a nagy melegben. A pálya remek volt, de az úszásnál beütöttem a térdemet, ami egy kicsit hátráltatott a futásnál. A győzelmemet annak köszönhetem, hogy végig türelmesen tudtam versenyezni.

– A meleggel és a nehéz pályával is meg kellett küzdenem, hiszen a kerekpáros és a futó szakaszon is nagy volt a szintkülönbség, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerül nyernem – fogalmazott Balogh-Baksza Anita, az eXtremeMan51.5 abszolút női győztese. – Szerencsés helyzetben vagyok, mert saját ellenáramoltatós medencében készülhettem a karantén alatt. Emellett pedig minden nap két órát edzettem a három gyermekemmel közösen, akik szintén triatlonoznak, így remekül sikerült a felkészülésem erre a versenyre.

A rövidtávot követően a sprint távú triatlon versennyel egy időben rajtolt a quadratlon Európa-bajnokság, amelyen a férfiaknál a Kaposvári Vízügyi SC kiválósága Csima Ferenc szerezte meg az aranyérmet, míg a nőknél a német Lisa Teichert. Az eXtremeMan25.75, azaz a sprint távon versenyen Sinkó-Uribe Ábel és Sárszegi Noémi diadalmaskodott.

A szombati versenyeken többen is piros rajszámmal teljesítették a kilométereket, ami annyit jelentett, hogy ők bizony vasárnap is rajthoz álltak a fél ironman távján. Az összesen 113 kilométeres verseny is kiélezett küzdelmet hozott, hiszen a győztes Lehmann Bence csupán két perccel előzte meg Badar Gergőt.

A sportolók mellett a szervezők is kitettek magukért a két nap során, hiszen ezúttal is a színvonalas versenyt rendezetek Péter Attila vezetésével.

– Nagyon fontos volt számunkra, hogy a Magyar Triatlon Szövetség bizalmát élvezve mi nyithattuk meg a triatlonos szezont – értékelte a versenyt Péter Attila főszervező. – Az eXtremeMan üzenete, hogy az út maga a cél, ebben a koronavírusos időszakban fényesen jelzi, hogy a sportoló emberek edzettebbek és bármilyen járvánnyal szemben ellenállóbak. Soha még ilyen jó versenyzők nem érkeztek Kaposvárra. Most egy igazi sztárparádét láthattunk, nem csak triatlonban, hanem quadratlonban is, hiszen világbajnokok álltak rajthoz mindkét sportágban. Az amatőr versenyzők sorában pedig eljöttek olyanok, akik más sportágban nyújtották kiválót. Így Kovács „Kokó” István személyében ökölvívó, míg a cseh David Svoboda révén öttusa olimpiai bajnok érkezett a Desedához, de eljött a hatszoros paralimpiai győztes Jiri Jezek is, aki fél lábbal tekerte végig a távot a cseh váltóban. Annak is nagyon örülök, hogy a Deseda tó gyönyörű környezete ezúttal is bebizonyította, hogy minden sportágra alkalmas.

Kovács „Kokó” István is rótta a kilométereket a Deseda parton

A korábbi kiváló ökölvívó, Kovács „Kokó” István számára nem ismeretlen a somogyi táj, hiszen a nagyatádi és kaposvári ironman versenyeket is teljesítette már, emellett pedig a Balaton-átúszáson is részt vett.

– Szeretek Somogy megyébe járni, hiszen ez az egyik kedvenc régióm, emellett pedig sok jó barátom él és dolgozik itt – nyilatkozta Kovács „Kokó” István. – Szántó László például, aki nagyon sokat segít, ha Kaposváron vagy a megyében járok, mindig volt valami, ami vele kötötte össze az itt tartózkodásomat, de akár Péter Attilát is említhetem. Na meg persze a triatlon és a futóversenyeket, hiszen a Kométa félmaratonon is részt vettem már, a feleségem nyert is ezen a versenyen. A Desedán is sokszor voltam a féltávú ironman versenyen. Mivel most egyéb elfoglaltságom akadt, így csak az olimpiai távon tudtam indulni, de már az is nagy öröm, hogy egyáltalán versenyezhetünk. Pár hónapja még az sem tudtuk, hogy idén egyáltalán triatlonozhatunk-e. A Deseda pedig egy méltó helyszín a szezonkezdethez. Furcsa volt június végén azt hallani, hogy boldog új évet, hiszen most kezdődött csak ez a triatlonos év, ami nagyon rövid lesz. A felkészülés is rövid a fő versenyre, a teljesen távra, a nagyatádi eXtremeMan-re, így ez egy fontos állomása annak a versenynek. Szerintem ebben az évben senki nem arra törekszik, hogy a legjobb eredményt érje el, egyéni rekordot döntsön, hanem arra, hogy balesetmentes évet zárjon.

Kovács István arról is kérdeztük, hogy idén indul-e a nagyatádi ironmanen. – Egészen biztos, hogy sorozatban hatodik alkalommal is rajthoz állok – válaszolta. – Bár Rothban, szerettem volna teljesíteni az ironmant, mert a nagyatádi verseny időpontja ütközött az olimpiával, de mivel elhalasztották, így már kértem a szervezőket, hogy tegyék félre a százas rajtszámot.