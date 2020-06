Sztárparádéval rajtol a triatlonszezon

Sztárparádéval nyitja a szezont a Kaposvár mellett található Deseda tavon a magyar triatlonos társadalom. A koronavírus-járvány miatt ugyanis eddig elhalasztották a versenyeket, így mindenki nagy izgalommal várja az eXtremeMan elnevezésű, különböző távú futamokat.

– A kaposvári verseny érdekessége, hogy ebben az évben a vírusjárvány miatt itt rendezzük a szezonnyitót – fogalmazott Péter Attila, a főszervező. – Az elmúlt években már egy hónapja szokott tartani a szezon, mire Kaposvárra érkezik a mezőny, így a sportolók már kiéhezettek a versenyzésre. A magyar olimpiai keretből többen is jelezték, hogy érkeznek. Három távon rendezünk versenyeket. Az eXtremeMan 51.5 rövid, más néven olimpiai távú versenyünket pünkösdkor rendeztük volna Székesfehérváron, de a vírus miatt elmaradt, azonban most szombat délelőtt pótoljuk. Ezen a távon az olimpiai kvalifikáció legjobbja, az U23 világbajnok Bicsák Bence viseli majd az egyes rajtszámot. A legnagyobb kihívója a junior világbajnok Lehmann Csongor lesz, aki egy feltörekvő versenyző. Délután rendezzük az eXtremeMan 25.75 sprint távú futamot, amiben helyet kap a quadratlon-sprintverseny is, ami egyben Európa-bajnokság is lesz, ahová nyolc országból érkeznek versenyzők.

– A futó és a kerékpáros pályákat teljesen lezárjuk – tette hozzá Péter Attila. – A Toponárt Kaposfüreddel összekötő utat egészen a szárítóig, így Toponárról nem közelíthető meg a 61-es főút felhajtója. Kaposvár felől, a bicikliúton, a szárítónál egy terelőutat jelölünk ki a lovasakadémiáig. A futópályához a kaposfüredi oldalon a gátőrháztól a Disznó-öbölig zárunk le egy 1 kilométeres szakaszt. Toponáron felül megközelíthető lesz a strand, a látogatóközpont és a csónakház is. Vasárnap a 61-es számú utat a taszári körforgalomtól a 67-es számú útkereszteződésig zárjuk le, a terelőutakat táblákkal jelezzük.