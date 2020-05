Szűcs Kinga is megy tovább az elkezdett úton

Újabb válogatott játékos hosszabbított szerződést az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesével: Szűcs Kinga is marad a somogyi megyeszékhelyen.

A 2020/2021-es bajnoki évadban is az 1. MCM-Diamant Kaposvár Exraligás női röplabdacsapatát erősíti majd Szűcs Kinga. A huszonhat esztendős, magyar válogatott szélsőütő szeretne társaival továbbmenni azon az úton, amelyen az elmúlt szezonban együtt elindultak. Tálas Zsuzsanna, Tanja Matics és Szpin Renáta után Szűcs Kinga a negyedik játékos, aki tagja marad a keretnek a következő szezonban is.

A száznyolcvan centiméter magas sportoló másfél évtizede röplabdázik, eddigi pályafutása során a Dunakanyar SE, a TFSE, a BSE-FCSM, az MTK és az UTE színeiben is szerepelt. A városmajoriakkal magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, kettőzere-tizennyolcban pedig bronzérmet szerzett az újpestiekkel. Még annak az évnek a tavaszán meghívót kapott a magyar válogatottba, és több felkészülési mérkőzésen, valamint az Európa Liga találkozókon is pályára lépett. Ez utóbbi sorozatban társaival együtt az ezüstérmet ünnepelhette. Szűcs Kinga a 2018/2019-es évadot az UTE csapatában kezdte el, 2019. január 22-e óta viszont a kaposváriak sikereiért küzd. A szélősütő kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel járult hozzá ahhoz, hogy az 1. MCM-Diamant együttese 18 forduló után, 4 pontos előnyel vezette az Extraliga tabelláját.

– Sajnálom, hogy a kialakult helyzet miatt nem tudtuk feltenni a pontot az i-re , de az első és legfontosabb az egészség, hogy a későbbiekben tudjuk folytatni ezt az utat, amelyen elindult a csapat – fogalmazott szerződés-hosszabbítása után Szűcs Kinga, aki otthon, családi körben töltötte az elmúlt heteket. – Keményen edzettünk, és hittem végig a csapatban. Bármire képesek lettünk volna együtt. Számomra minden mérkőzés adott valamit, de ha ki kellene emelni, akkor a decemberi, nyíregyházi bajnoki mérkőzésünk és az utolsó békéscsabai meccs idegenben, amely fantasztikus volt. Éreztem a csapattársaimon, velünk most bármit csinálhatnak, senki nem fog minket megállítani. Azt is bátran kijelenthetem, nekünk van a legjobb sportcsarnokunk, és örülünk, hogy egyre többen látogattak ki a meccseinkre. Szeretnék minden KNRC-szurkolót megkérni, hogy a jövőben is ugyanilyen lelkesen szurkoljanak a Kaposvárnak!

– Jól vagyunk, igyekszünk a családommal minél több olyan dolgot csinálni, ami eltereli a gondolatainkat, persze kizárólag otthoni környezetben – feletet arra a kérdésre, hogy a kialakult helyzet alatt, hol tölti a szabadidejét. – A párommal továbbra sem állunk le az edzésekkel: futunk, biciklizünk, erősítünk. Szerencsés vagyok, hogy ezeket a nehéz időket a családi házunkban tudom átvészelni a családommal, gyönyörű környezetben.