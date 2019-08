Szuper kupa döntőnek is beillik a párharc

Indul, az újabb szezon, ráadásul nem is akárhogy; a bajnok, kupagyőztes és Bajnokok Ligáját nyert Győr otthonában kezdi meg élvonalbeli szereplését a Siófok KC vasárnap, 16.30 órakor. Mint ha Európai Szuperkupa döntőt rendeznének a sportágban; hisz az EHF Kupa és Bajnokok Ligája legjobbja csap össze egymással.

Hatalmas a várakozás siófoki oldalon, ráadásul az átigazolásai szezonban nem volt nagy jövés-menés, „csak” a kapuba Csapó, Szikora, illetve a mezőnybe Hársfalvi, Solas, Pena, Niombla és Tomori érkeztek, amire Siófokon már azt lehet mondani, hogy alig változott a játékoskeret.

Persze ez is ad bőven munkát Moen edzőnek, hisz a belső posztokon azért ez jelentős átalakulás, ráadásul az új játékosok beilleszkedése nem megy egyik napról a másikra, még akkor sem, ha világsztárokról van szó.

A tréner a klub honlapjának adott nyilatkozata szerint azonban felkészültek a szezonra, különösen a fizikai részére, szerinte „nagyszerű állapotban vághatnak neki a bajnokságnak”. Ez kiemelten

fontos, hisz hosszú szezon lesz, több fronton kell helyt állniuk, ráadásul Moen edző korábban nem szerette, illetve sokszor nem is tudta „rotálni” a csapatát.

A szakvezető egy dolgot azért sajnál, hogy a rajt előtt egy minőségi ellenféllel szemben nem tudták letesztelni „hol vannak a határaik, hogyan reagálunk, amikor nyomás alatt vagyunk”. Most a Győr ellen erre meg fogja kapni a választ… Egy biztos, jó hangulatban, optimistán várhatják a találkozót, melyen ráadásul nincs vesztenivalójuk, így felszabadultan kézilabdázhatnak.

Az edzőmeccsek ugyanis nem sikerültek rosszul, hisz a Dél-Korea (37-27), LK Zug (37-21), Kisvárda (37-12), Basancon (34-21), Krim Mercator (34-23) ellen egyaránt megnyerték, ráadásul fölényesen.

A győri vendégjáték persze, ahogy mondani szokták, egy másik kávéház; elmúlt szezonban Danyi Gábor irányítása mellett minden sorozatot megnyerő, idén épp a siófoki Nze Minko, illetve Bulatovic, Edwige, Faluvégi és Kurtovic leigazolásával tovább erősödő klub otthonában kell páláyra lépniük, ahol minden csapatra nagy nyomás nehezedik a játéktéren és azon kívül, elég csak arra gondolni, hogy erre a szezonra közel négyszer bérlet talált gazdára. Egy kisebb világválogatottat alakítottak ki a Rába partján, ám a nyitó forduló azért persze tartogathat meglepetéseket, hisz mindkét klubnak ez lesz az első tétmérkőzése és bizony a balatoniak keretét sem lehet lebecsülni, mely okozhat meglepetéseket.

A találkozó külön érdekessége lesz Tomori és Nze Minko játéka, hisz mindegyik volt klubja ellen meccsel. A Kobeticék győri sikere nehezen elképzelhető, még sosem tudták legyőzni őket tétmérkőzésen, ám a csapat alkalmas arra, hogy a Ferencvárossal szemben végre megszerezze a második pozíciót, amiben már régóta sokan reménykednek a Balaton fővárosában. A nyári igazolásokkal még a legutóbbi, jól sikerült szezont is képesek lehetnek túlszárnyalni, hisz a bajnoki ezüstről és a Magyar Kupa négyes döntőről is lemaradtak. Az EHF Kupa megnyerésével viszont újra felkerült Európa kézilabda térképére Siófok, három év után került újra Magyarországra nekik köszönhetően a trófea. Legutóbb a Dunaújváros nyert, épp a balatoniakon túljutva, igaz akkor más volt a lebonyolítás, nem voltak csoportmeccsek. Moen edző tanítványai előtt most itt az ismétlés lehetősége is, amire minden esélyük megvan, hisz a magyar bajnoksággal ellentétben az EHF kupában nem indul sem a Győr, sem a Ferencváros.