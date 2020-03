Szupermini házibajnokság, meglepetés-vendégekkel

Bemutatkoztak a jövő reménységei: a szupermini korosztály tagjai számára rendeztek röplabdás házibajnokságot Kaposváron.

Február 29-én délelőtt, a Katolikus Gimnázium tornatermében, 8 csapat részvételével kezdődtek meg a küzdelmek a RÖAK előkészítő csapatai között. Két pályán, két külön versenyben (kezdők-haladók) mérkőztek meg a csapatok egymással, körmérkőzéses rendszerben, 3:3 elleni játékban. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, a nap végére egyre jobb mérkőzéseket láthatott a főleg szülőkből álló közönség.

Időközben, meglepetésként, megérkeztek az 1. MCM-Diamant felnőtt Extraligában listavezető csapatának játékosai is, akikkel a gyerekek közös fényképeket készíthettek, autogramot kaphattak és játszhattak is a mérkőzések végén. Az eredményhirdetés során a felnőtt csapat játékosai osztották a gyerekeknek a megérdemelt jutalmat, az érmeket és egy kis ajándékot.

A Kaposvári Röplabda Akadémia 400. leigazolt röplabdásának, Könye Zsófiának, Tálas Zsuzsanna csapatkapitány adott át különdíjat, egy, a Diamant-lányok által dedikált röplabdát.

A jó hangulatú esemény része volt az Európai Röplabda Szövetség 1DayMore4Volleyball elnevezésű kezdeményezésének: a február 29-re meghirdetett európai megmozduláson 52 országból több száz egyesület, illetve közösség vett részt, vagyis több tízezren fogtak röplabdát a kezükbe, a sportág népszerűsítése jegyében.

Végeredmény. Piros csoport: 1. Röak 4., 2. Röak-Toldi, 3. Röak 3., 4. Röak- Kisfaludy.

Sárga csoport: 1. Röak 1., 2. Röak 2., 3. Röak-Katolikus, 4. Röak- Toldi.

Felkészítők: Rák Rebeka, Fésűs Erzsébet, Csatos Zsolt és Kertész Gabriella

Könye Zsófia a RÖAK 400. növendéke!

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kaposvári Röplabda Akadémia munkája: a Dunántúl egyik legnagyobb utánpótlás műhelyének színeiben több mint négyszáz fiatal üti a labdát! Az egyesület 400., leigazolt és versenyengedéllyel is rendelkező növendékét szombaton köszöntötték a Szupermini Házibajnokság végén.

A 2020. február 28-ai adatok alapján 305 lány és 102 fiú sportol a RÖAK színeiben, ami mindenképpen beszédes adat. A kaposvári utánpótlás műhely sportolóinak száma folyamatosan nőtt az elmúlt években, ami jelzi a sportág népszerűségét. Tulajdonképpen nincs is ebben semmi meglepetés hiszen napjainkban az 1. MCM-Diamant női együttese folyamatosan gyarapodó közönség előtt vezet az Extraliga tabelláját, a Fino-fiúk pedig korábban 18 alkalommal hódították el a magyar bajnoki címet, legutóbb pedig bronzérmet szereztek a Magyar Kupában. Kaposvár a sportág igazi fellegvára hazánkban. A két felvevő-egyesület számára is kiemelten fontos, hogy meglegyen a széles bázis, és joggal bízhatunk abban, hogy a mennyiségi előrelépést minőségi javulás is követi majd az előttünk álló időszakban.

A szombati Szupermini Házibajnokságon a jövő reménységeit szólították pályára a katolikus iskolában, és a jó hangulatú viadal után nem csak a helyezetteket díjazták, hanem külön köszöntötték a Kaposvári Röplabda Akadémia 400. leigazolt, versenyengedéllyel rendelkező növendékét. A 2009-es születésű Könye Zsófia még az előkészítő csoportban tanulja a játék alapjait, de edzője, Kertész Gabriella szerint ügyes és szorgalmas, így jövőre már helyet kaphat a RÖAK valamelyik korosztályos együttesében is. Zsófi nem is akárkitől kapott egy értékes ajándékot: a Diamant és a magyar válogatott csapatkapitánya, Tálas Zsuzsanna adott át neki egy, az Extraligás együttes tagjai által aláírt labdát. Egy ilyen meglepetésnél talán nem is kell több ahhoz, hogy valaki egy életre barátságot kössön a röplabdával…