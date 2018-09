Szvoboda Bence első magyarként nyert cseh csapatbajnokságot

Az egyéni ezüstérem mellé egy csapataranyat is szerzett hazánk legjobb krosszversenyzője, Szvoboda Bence a nemzetközi cseh motokrosszbajnokságban. Dalecinben befejeződött a 2018-as cseh pontvadászat.

Nem indult álomszerűen a kaposvári Szvoboda Bence idei szezonja. Az áprilisban összeszedett csuklótöréssel az egyéni bajnoki esélyei elszálltak, de elmondható, hogy a nehézségek ellenére kihozta belőle a maximumot. A cseh motokrosszbajnokságban az egyéni küzdelmek lezárulása után már csak a rangos csapatbajnoki cím várt gazdára, amiért háromfős alakulatok küzdöttek egymással.

Szvoboda Bence a Buksa/Ados KTM színeit képviselte ezen a viadalon, a cseh Martin Michekkel és a francia Sulivan Jaulinnal kiegészülve. Három kategóriában (MX1, MX2, MX3), körmérkőzés szerűen, minden kategória képviselője egyszer pályára lépett a másik két kategória motorosaival. Szvobodának így a három futamból kettőt kellett teljesítenie ezen a napon. A mezőny egyetlen magyar versenyzője két bravúros második helyezéssel járult hozzá a sikerhez.

– Dalecin megint jó volt hozzám – mondta Szvoboda Bence. – Az idén itt nyertem karrierem első MX1-es versenyét Csehországban, most pedig karrierem első cseh csapatbajnoki címét ünnepelhettem. Úgy érzem, méltó befejezése volt ez az idei cseh szezonomnak, ahol az MX1-es kategória egyéni ezüstérme mellé sikerült megszerezni a csapatbajnoki aranyat. Ezen a napon nem az egyéni teljesítmények voltak a fontosak, ezért nem is kockáztattam a futamgyőzelmet, hiszen a két második helyezésemmel is fölényesen nyert a csapatunk.

Szvoboda Bence eredménye mellett Martin Michek két első, Sulivan Jaulin egy harmadik és egy negyedik helyezést dobott be a közösbe, így a legrosszabb eredmény mínuszolása után – a helyezések pontértékeinek összegzésével –, a Buksa/Ados KTM csapat gyűjtötte a legkevesebb pontot, ezen a viadalon pedig az az alakult győzedelmeskedett, melynek a legkevesebb egység szerepelt a neve mellett.

A magyar fiútól már megszokhattuk, hogy minden nemzetközi sikerével egy újabb komoly mérföldkövet ér el a hazai motokrossz. Ezúttal is így volt, hiszen Szvoboda első magyarként nyert csapatbajnoki címet a cseheknél.

Ezzel a viadallal csak Csehországban fejeződött be a motokrossz-szezon, Szvoboda Bence számára viszont még nincs vége teljesen az évnek. Most hétvégén az egyéni magyar értékelés zárul le Gyálon, október közepén pedig a magyar csapatverseny lesz Monoron. Az egyéni küzdelmekben itthon sincsenek bajnoki reményei a somogyi fiúnak, viszont a csapatbajnoki titulust még Magyarországon is elhódíthatja idén.

Cseh motokrossz-csapatbajnokság, végeredmény

1. Buksa/Ados KTM (Michek, Jaulin, Szvoboda), 9 pont

2. HT Group (Sukup, Liska, Kovar), 17 pont

3. BV Racing (Votroubek, Smola, Michalec), 35 pont

4. Hulho – JD Gunnex KTM (Romancik, Cervenka, Weschta), 38 pont

5. SMS Motokrosu Morava (Zereva, Krc, Strachota), 54 pont