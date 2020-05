Tapasztalt edzőt igazoltak

A norvég Daniel Birkelund segíti két éven át a szintén norvég Bent Dahl vezetőedző munkáját a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC együttesénél.

Mint ismert a norvég mester, Tor Odvar Moen – személyes okokra hivatkozva – kérte, hogy az idény végeztével közös megegyezéssel bontsák fel a szerződését. A klub ebben természetesen partner volt és nem gördített akadályt a távozása elé. A helyét segítője, Bent Dahl veszi át, ő fogja a jövőben vezetőedzőként irányítani a Siófok KC NB I.-es női kézilabdacsapatát. Most az is kiderült, ki lesz a másodedző, hiszen az SKC hivatalos honlapján jelentette be, hogy két évre szóló szerződést kötött Daniel Birkelunddal.

– Danielnek nagy tapasztalata van mind a női, mind a férfikézilabda területén, számos korosztályos nemzeti csapatot is edzett Norvégiában – nyilatkozta a Siófok KC hivatalos honlapján Bent Dahl vezetőedző. – A legmagasabb képesítésekkel rendelkezik, a filozófiája tökéletesen illeszkedni fog a miénkhez itt Siófokon. Igazi csapatjátékos, dinamikus, nagy a munkabírása és taktikai téren is kiváló. Örülök és elégedett vagyok, hogy csatlakozik a stábomhoz.

Bent Dahl és Daniel Birkelund több mint tíz éve ismerik egymást, 2005-ben együtt kezdték meg a norvég mesteredzői képzést, amit aztán 2007-ben sikeresen el is végeztek.

– Pár nappal azután, hogy Bentet kinevezték a Siófok jövőbeli vezetőedzőjének, felhívott és megkérdezte, hogy van-e kedvem csatlakozni a szakmai stábhoz a következő szezontól – mondta Daniel Birkelund. – Gyakorlatilag azonnal igent mondtam, tudtam, hogy egy ilyen kihívásra van szükségem. Onnantól kezdve már csak a részleteknek kellett a helyükre kerülniük. Az SKC egy friss energia az európai kézilabdában. Ambiciózus klub, nagyszerű szurkolókkal. Úgy hallottam, hogy kifejezetten pozitív és barátságos atmoszféra uralkodik a klubért dolgozó emberek között, pontosan ez az a közeg, amelyben szeretek dolgozni. Motiválnak az olyan emberek, akik nem elégednek meg a középszerűséggel, és ezt érzem a siófoki kézilabdával kapcsolatban is. Az a célom, hogy a lehető legjobban tudjam végezni a munkám, segítve a klubot céljai elérésében. Az is fontos számomra, hogy a tapasztalatommal és a tudásommal az SKC utánpótlásrendszerének is segítséget tudjak nyújtani a további fejlődés érdekében.

Alaposan megerősítette keretét a következő szezonra a Siófok KC, a klub leigazolt két holland világbajnokot, Danick Sneldert és Laura Van Der Heijdent. A nyártól a Balaton partján folytatja pályafutását a német válogatott kapuvédő Dinah Eckerle, valamint a francia válogatott balátlövő, Tamara Horacek. Érkezett még Érdről két magyar kézilabdázó, Tóth Gabriella és Kiss Nikolett. Öt kulcsjátékos pedig szerződést hosszabbított, Szikora Melinda, Such Nelli, Gnonsiane Niombla, Simone Böhme és Katarina Jezic a következő idényben is Siófokon szerepel.