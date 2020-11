Taroltak az atádi 63. Bázis akadályfutói

Különlegesen nehéz és technikás pályán álltak helyt, és hoztak el két aranyat, két ezüstöt és két bronzérmet is a nagyatádi 63. Bázis akadályfutói, a nemrég megrendezett Running Warriors akadályfutó versenyen. A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban a nagyon nehéz akadályokon kívül az időjárás is nehezítette a versenyzők dolgát.

Az akadályversenyek királyának is tartott Running Warriors idén különösen nehéznek bizonyult a versenyzők szerint. A kétszer három kilométeres futást összesen negyven nehezebbnél nehezebb akadállyal színesítették tovább a szervezők, így hibátlanul teljesíteni szinte senki nem tudta. Az eső sem könnyítette meg az indulók dolgát, csak a lehulló cseppek sűrűsége változott, de végig számolni kellett vele a verseny alatt. A világbajnokságokon megszokott, ám hazánkban egyedülállónak számító pályával szeretett volna tükröt mutatni a hazai OCR-es közösségnek a szövetség, hogy mindenki tudja, hol is tart a felkészülésében.

– Tényleg nagyon nehéz feladatokkal vártak minket a versenyen – mondta el Vlasics Zoltán, a 63. Bázis Sportegyesület vezetője. – Tulajdonképpen mindegyik akadály olyan volt, hogy ha az ember egyet megcsinál, már örülhet magának. Itt ilyenből volt negyven.

Az Elit kategóriában a legjobbak indulhattak. Ők nem hibázhattak, ha elrontottak egy akadályt, akkor levágták karszalagjukat, és számukra befejeződött a verseny. Ilyen feltételek mellett egyetlen ember ért célba, Gyömrei Máté, akit az OCR-es versenyeken kívül onnan ismerhetünk, hogy ő nyerte meg a Ninja Warrior magyarországi versenyét is a tavalyi évben.

– Kicsit sajnálom, hogy nem Elit kategóriában indultam – folytatta Vlasics Zoltán. – Mert azon kevesek között voltam, akik szintén hiba nélkül teljesítették a pályát. Mivel Age Group kategóriában indultam, így Elitben nem lettem értékelve, „csak” a kategóriámat nyertem meg ezzel a teljesítményemmel.

Az Age Group kategóriákban valamivel enyhébb a versenyszabályzat. Egy akadályt háromszor lehet megpróbálni, és csak azután röpül a karszalag, ha nem sikerül a feladatot teljesíteni. Aki teljesítette a távot, és helyezést ért el, az indulhat a májusi Európa-bajnokságon.

Otthonkában versenyeznek

– Ahhoz, hogy valaki egy ilyen pályát hiba nélkül teljesítsen, nagyon sok edzés kell – mondta el Vlasics Zoltán. – Heti minimum egy falmászás, egy akadálypálya- és három futóedzés az, ami elegendő lehet a sikerhez. Nem kevés, de láttuk, hogy egy ilyen magas szintű versenyen eredményt elérni máshogy nem lehet.

Kategóriájában első helyet szerzett Vlasics Zoltán és a kaposvári Steller Tamás, második helyet Kuncz Laura és Csordás Tiborné szerzett, míg bronz­éremmel Csordás Péter és Sövegjártó Etele gazdagodott.

A 63. Bázison a versenyt követően is tovább zajlanak a felkészülések, és persze a hagyománnyá vált otthonkás jótékonysági futásra is készülnek december 13-án, hisz már tavaly is hétszáz kiló élelmiszert tudtak így gyűjteni a rászorulóknak.