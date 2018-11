Tartalékos kerettel lép pályára a Rákóczi

Két újonc csap össze a Merkantil Bank Liga NB II. tizenötödik fordulójában: a szárnyaló Kaposvári Rákóczi FC a Duna Aszfalt Tiszakécske otthonában vendégszerepel.

A szintén újonc Duna Aszfalt Tiszakécske VSE otthonában szólítják majd pályára vasárnap 13.30 órakor a Kaposvári Rákóczi FC együttesét. Mindkét feljutó remek formában várja az összecsapást. A somogyi zöld-fehérek már tizenhárom forduló óta veretlenek, s ha a kupamérkőzéseket is beleszámítjuk, tizenöt meccsesre nő ez a szám. A kaposváriakra azonban ismét egy megterhelő széria vár. Szerdán Szegeden léptek pályára a Magyar Kupában, vasárnap Tiszakécskén játszanak, majd jövő héten szerdán az NB I.-ből kieső Balmazújvárost fogadják. Ez annak tükrében sem könnyű, hogy számos sérülés is nehezíti Waltner Róberték dolgát, így a Tiszakécske ellen sem léphet pályára a legjobb összeállításában a Rákóczi. Ráadásul eltiltás miatt Zsiga Ervinre sem számíthat a szakmai stáb. A kaposváriak támadóját a Budafok ellen megnyert mérkőzés hajrájában állították ki, mert ellökte ellenfelét, mikor a labda játékon kívül volt. Így a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága két soron következő bajnokira tiltotta el a labdarúgót.

– Győzelmi reményekkel utazunk Tiszakécskére is – mondta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Azt tűztem ki a csapat elé célként, hogy az elmúlt két mérkőzést nyerjük meg, így már elmondhatjuk magunkról, hogy három hónapja veretlenek vagyunk. Ez remek motiváció volt a játékosok számára. Természetesen ezt a jó sorozatunkat a jövőben is folytatni szeretnénk. Nem lesz könnyű a Tiszakécske elleni mérkőzés, hiszen egy masszív csapatról beszélünk, amely a Békéscsabát is legyőzte hazai pályán. Sajnos sok a sérültünk és eltiltottunk is van, de bízom a játékosaimban. Nyílván könnyebb lenne, ha mindenki rendelkezésre állna, de abból kell főznünk, ami van.

Annak tükrében sem vár könnyű mérkőzés Szakály Attiláékra, hogy a tiszakécskeiek az elmúlt fordulókban elkezdték a pontgyűjtést. A korábban Kaposváron is futballozó Ludánszki Bencét is a soraiban tudó Tiszakécske hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre, így a tizenegyedik helyet foglalja el a tabellán. A Rákóczi az előkelő negyedik helyről várja a vasárnapi folytatást, úgy, hogy a hátránya csupán három pont az élen álló Gyirmóttal szemben. Amennyiben a BFC Siófok legyőzi az éllovast, úgy kikaparhatja a gesztenyét a kaposváriak számára, akik sikerükkel felléphetnek a dobogóra.