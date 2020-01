Tartalékosan kell kiharcolni a sikert

Az EHF kupa csoportkörének második fordulójában Romániában, Nagydisznódon lép pályára a Siófok KC a Magura Cisnadie vendégeként, vasárnap 15 órakor. A találkozót a sport1 televízió élőben közvetíti.

Niombla, Kobetic és a Mosonmagyaróvár ellen sérülést szenvedő Mazák-Németh, Pena négyes nélkül lépnek pályára, így a vártnál komolyabb erőpróba lesz ez a mérkőzés a belső posztokon elfogyó balatoniaknak, de még így is esélyesei a mérkőzésnek.

A házigazdák nem a legjobb formában fogadják a tartalékos címvédőt, hisz a válogatott szünetet követően három – két bajnoki ás egy EHF Kupa – vereség a mérlegük. A legutóbbi negyedik hely után most csak kilencedikek a bajnokságban, az EHF Kupa első körében pedig tizenkettővel (38-26) kaptak ki Kaproncán, a Podravkától. Négy légiósuk közül a brazil Anastacio a Siófok játékosa is volt a 2010/11-es szezonban, melyben 43 gólt ért el, amit 13 bajnokin hozott össze az akkor tízedik együttesben. Az utóbbi kihagyta a Podravka elleni meccset, csak úgy, mint az ukrán Smbatian is. Az említettek mellett az orosz Vinyukova és a montenegrói Ujkic is tagja még a csapatnak, az utóbbi szintén ott volt a világbajnokságon, melyen ötödik lett a válogatottal.

A Cisnadie az ukrán Lviv kiejtése (45-42) után idegenben lőtt több góllal jutott tovább a spanyol Gran Canariával szemben a csoportkörbe. Négygólos idegenbeli verség után (24-28) néggyel nyertek otthon (22-18) a 38 éves Senocico tizenegy góljával, aki az odavágón is szórt tízet. A csapat másik gólzsákja a harminchat éves Moldovan, aki a spanyolok elleni visszavágón hat góllal segítette továbbjutáshoz az együttesét. Ebből is látszik, hogy egy rutinos játékosok alkotta együttessel kell ezúttal felvennie, remélhetőleg sikerrel a harcot Jezicéknek.