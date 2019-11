Tartanák jó formájukat a kaposvári kosarasok

Három hazai mérkőzésből álló szakasszal folytatja szereplését a kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban. Ennek első lépése a vasárnap este 18 órakor kezdődő Szeged elleni összecsapás lesz.

Remek felzárkózási lehetőség előtt áll a Kaposvári KK a hazai pontvadászat alapszakaszában. Ugyanakkor hiba lenne előre elkönyvelni, hogy a három soron következő hazai találkozó három győzelmet is jelent egyben. Többször is bebizonyosodott már, hogy a bajnoki pontvadászat kiegyenlítettsége miatt szinte bármely csapat nyerhet idegenben is. Ezt a kaposváriak a zalaegerszegiek és a paksiak elleni hazai összecsapáson tapasztalhatták is.

Igaz, hogy a vasárnap ellenfélként pályára lépő Naturtex SZTE-Szedeák alakulata jelenleg a tabella utolsó előtti helyét foglalja el, ám ez abszolút ne tévesszen meg senkit. A Tisza-partiak legutóbb Zalaegerszegen húsz ponttal is vezettek és végül csak nagy nehézségek árán tudták legyőzni őket az esélyesebb zalaiak. Az alföldiek eddig egy győzelem mellett hét alkalommal szenvedtek vereséget és a tizenharmadik helyen állnak. A csapatban leginkább Stefan Balmazovics, Ante Krapics és Brian Keith Asbury teljesítményét kell kiemelni, akik meccsenként 17-18 pontos átlaggal segítik társaikat. Mellettük Milos Miliszavljevics és a Kerpel-Fronius testvérek kapják a legtöbb játékpercet. A szegedieknél azonban biztosan hiányozni fog Kerpel-Fronius Gáspár, aki törött kézzel játszotta végig a ZTE elleni bajnokit. A játékost azóta megműtötték és heteket kell kihagynia.

A kaposváriak emlékezetes teljesítménnyel javítottak helyzetükön, ráadásul idegenben tudtak nyerni remek dobóformával. A Pécsen aratott diadal ugyanakkor csak abban az esetben érne sokat, ha a következő három hazai meccset (a Szeged, a Jászberény és a Kecskemét ellen) szintén megnyernék Hendleinék. A Szeged elleni találkozót vasárnap 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.

Mint arról már korábban beszámoltunk egy balesetet szenvedő oroszlányi szurkoló megsegítésére szerveztek gyűjtést Kaposváron is. A szurkolók, a Somogyi Bicskások csoport, valamint a kaposvári klub jóvoltából 137 ezer forintot utalhattak