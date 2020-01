Tavaszi hadjárat: lökést adna a csapatnak a Puskás elleni győzelem

Szombaton újra benépesülnek az első osztályú egyesületek stadionjai, hiszen – bár januárt írunk – rajtol az OTP Bank Liga NB I. tavaszi szezonja.

A rövid téli szünetet követően újra bajnoki pontokért száll harcba a Kaposvári Rákóczi FC, amely szombaton 17 órakor a Puskás Akadémia FC együttesét fogadja. A zöld-fehérek bár sereghajtóként vágnak neki a tavaszi szezonnak, de a nyolc pontos hátrány ellenére sincs pánikhangulat a csapatnál. A labdarúgók, valamint a szakmai stáb is motiváltan és bizakodóan várja a folytatást, melyre három új, külföldi játékos is érkezett. Ez pedig szintén azt bizonyítja, hogy nem a másodosztály a cél a somogyi megyeszékhelyen.

– Minden bajnoki kezdés fontos, hiszen az a csapat, amelyik jó rajtot tud venni az lendületet és önbizalmat szerez – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Remélem, hogy ez nekünk össze fog jönni. A felkészülés jól sikerült, egy rossz szavam nem lehet a játékosokra. Az edzőmeccseken már jól teljesített a csapat, így bízom benne, hogy ez ad egy kellő önbizalmat. Az edzőtábornak és az ott elvégzett munkának ugyanis csak akkor van haszna, ha ez meglátszik majd a bajnoki mérkőzéseken.

A kaposváriaknál öt sárga lapos eltiltás miatt a házi góllövőlistát vezető Ádám Martin nem léphet pályára a Puskás Akadémia ellen. A felcsútiak eddig egy igen jó szezont futnak, hiszen az előkelő negyedik helyen töltötték a téli szünetet. Ráadásul az őszi találkozóról is jó emlékeket őriznek, hiszen David Vanecek két percen belül lőtt két góljával otthon tartották a három pontot.

A kaposváriak egy igen megtisztelő elismerés után vágnak neki a bajnokságnak, hiszen csütörtök este Kaposvár város napja alkalmából vehették át az év csapatának járó kitüntető címet a 2019-es évben nyújtott teljesítményüknek köszönhetően.

– Óriási megtiszteltetés, hogy megkaptuk ezt az elismerést – mondta Waltner Róbert, aki Hegedűs Dávid csapatkapitánnyal együtt vette át az oklevelet Szita Károlytól, Kaposvár polgármesterétől. – Sokat dolgoztunk érte, hiszen az NB III. után az NB II.-ből is feljutottunk. Ennek az elismerésnek nagy súlya van, ezúton is köszönjük, mivel ezáltal is érezzük a város támogatását és szeretetét. Ezt szeretnénk a tavaszi szezonban mutatott szereplésünkkel meghálálni.

Újabb horvát

Dinko Trebotic után Antun Palic személyében újabb horvát labdarúgót szerződtetett a Kaposvári Rákóczi FC. A 31 esztendős támadó középpályás Zágrábban született, s az NK Zagreb Akadémiáján kezdte karrierjét. A korosztályokat végigjárta, de felnőtt csapatban nem tudott bemutatkozni, így a Lucko, a Croatian Sesvete majd az Inter Zapresic csapataiban futballozott, mielőtt leigazolta az egyik legnagyobb horvát klub, a Dinamo Zagreb. A fővárosi gárdával két bajnoki és egy kupasikert könyvelhet el, bár csak öt találkozón jutott szóhoz. 2015 és 2017 között a Dinamo Bukarest labdarúgója volt, ahol 59 mérkőzésen ötször volt eredményes. 2018-ban igazolt Moldovába, a Sheriff Tiraspolhoz, ahol kétszer hódította el csapatával a bajnoki címet és egyszer a moldvai kupát.

– Egy jó játékosról beszélünk, akik nagyon feltérképeztünk, mielőtt leigazoltuk – mondta a horvát középpályástól Waltner Róbert. – Még csak kettőt edzett velünk, de jók az első benyomások. Technikás, magas játékintelligenciával rendelkező labdarúgó, de fizikálisan egy kicsit még fejlődnie kell.